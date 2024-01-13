logo

BTC/USD

42762.74

ETH/USD

2548.40

LTC/USD

71.72

USD/UAH

38.80

EUR/UAH

42.80

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Война с Россией Чего боится РФ: эстонская разведка объяснила цель российских ракетных ударов по Украине
commentss НОВОСТИ Все новости

Чего боится РФ: эстонская разведка объяснила цель российских ракетных ударов по Украине

Эстонские военные аналитики прогнозируют усиление российских ударов по Украине

сегодня, 14:55
Автор:
avatar

Кравцев Сергей
Поделитесь публикацией:

Новая кампания массированных ракетных ударов по Украине, которую Россия начала 29 декабря, прямо связана с предстоящей поставкой истребителей F-16 украинским Воздушным силам. Как передает портал "Комментарии", об этом заявил руководитель Центра оборонной разведки Эстонии полковник Антс Кивисельг, сообщает издание Err.

Чего боится РФ: эстонская разведка объяснила цель российских ракетных ударов по Украине

Глава разведцентра Сил обороны Эстонии Антс Кивисельг. Фото: из открытых источников

"По всей территории страны были поражены объекты электроэнергетики, портовой и железнодорожной инфраструктуры, военные аэродромы, склады вооружения, военные учебные заведения и предприятия оборонной промышленности, которые занимаются производством и ремонтом вооружения", – сказал Кивисельг.

Вывод, который из этого делает эстонская разведка: россияне считают поступление F-16 на вооружение Украины опасным. Кивисельг также отметил, что Россия одновременно продолжает тактику истощения ресурсов противовоздушной обороны Украины.

В эстонской разведке предполагают, что с усилением холодов Россия может прибегнуть к еще более массовым атакам, поскольку сейчас агрессор производит больше ракет, чем использует.

Отметим, в ночь на 13 января российские террористы прибегли к очередному массированному обстрелу против Украины. Силы противовоздушной обороны уничтожили 8 ракет. Об этом говорится в сообщении Telegram-канала Воздушных сил Украины.

Читайте также на портале "Комментарии" — российские захватнические войска во время утренней атаки не использовали крылатые ракеты "Калибр" морского базирования. Причиной тому стал сильный шторм на море. Об этом в эфире общенационального телемарафона рассказала спикера Сил обороны юга Украины Наталия Гуменюк.




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:
comments

Обсуждения


Новости

Все новости