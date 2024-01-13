Во время утренней атаки на Украину РФ не сумела запустить все ракеты: что помешало

Российские захватнические войска во время утренней атаки не использовали крылатые ракеты "Калибр" морского базирования. Причиной тому стал сильный шторм на море. Как передает портал "Комментарии", об этом в эфире общенационального телемарафона рассказала спикера Сил обороны юга Украины Наталия Гуменюк.

Ракетный удар. Фото: из открытых источников

"Вражеская группировка практически свернута, две единицы патрулируют в Черном, одна в Азовском море. Ракетоносители продолжают находиться в пунктах базирования. Штормовая погода не позволила их использовать в течение этой атаки", — пояснила спикер.

Наталия Гуменюк добавила, что сегодняшняя атака почти не затронула юг Украины. По ее словам, в Николаевской области сбили ракету Х-101, попаданий не было.

Гуменюк подытожила, оккупанты, вероятно, пытаются выведать особенности противовоздушной обороны Украины.

Отметим, в ночь на 13 января российские террористы прибегли к очередному массированному обстрелу против Украины. Силы противовоздушной обороны уничтожили 8 ракет. Об этом говорится в сообщении Telegram-канала Воздушных сил Украины.

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