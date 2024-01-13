Во время утренней атаки на Украину РФ не сумела запустить все ракеты: что помешало

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Кравцев Сергей
Российские захватнические войска во время утренней атаки не использовали крылатые ракеты "Калибр" морского базирования. Причиной тому стал сильный шторм на море. Как передает портал "Комментарии", об этом в эфире общенационального телемарафона рассказала спикера Сил обороны юга Украины Наталия Гуменюк.
Ракетный удар. Фото: из открытых источников
Наталия Гуменюк добавила, что сегодняшняя атака почти не затронула юг Украины. По ее словам, в Николаевской области сбили ракету Х-101, попаданий не было.
Гуменюк подытожила, оккупанты, вероятно, пытаются выведать особенности противовоздушной обороны Украины.
Отметим, в ночь на 13 января российские террористы прибегли к очередному массированному обстрелу против Украины. Силы противовоздушной обороны уничтожили 8 ракет. Об этом говорится в сообщении Telegram-канала Воздушных сил Украины.
Читайте также на портале "Комментарии" — российские оккупационные войска продолжают атаки на украинские позиции практически по всей линии фронта. И даже имеют некоторое продвижение на востоке и юге. Одновременно с этим не прекращаются ракетные, бомбовые и дроновые атаки. А потому поставки систем ПВО имеют решающее значение для Украины, подчеркивает Институт изучения войны (ISW). На фоне того, что в США продолжается блокирование помощи Украине, Германия призывает партнеров по ЕС увеличить поддержку нашей страны. Эксперты оценили для портала "Комментарии" происходящее на военном и внешнеполитическом фронтах.
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