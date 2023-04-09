До Пасхи взять Бахмут: Рашисты укрепляются на Донбассе

Российским войскам на востоке Украины удалось укрепить группировку. В частности, вместо ПИК "Вагнер" на штурмах появляется десант со своим штатным вооружением и специфическими видами бронетехники. Об этом в Телеэфире заявил генерал-майор запаса СБУ, замглавы СБУ (2014-2015 гг.) Виктор Ягун, пишут "Комментарии".



Вместо ПИК "Вагнер" на Донбассе появляется десант РФ со своим штатным вооружением

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“Десантники прибыли со своим штатным вооружением. Есть информация об использовании специфической бронетехники и видов вооружения. Им это не слишком помогает. Они действительно в некоторых местах преуспевают в продвижении, но кардинально изменить ситуацию на фронте им не удается”, — сказал Ягун.

С боеприпасами ситуация у россиян не улучшилась – ВС РФ начинают существенно экономить боеприпасы.

“Они экономят боеприпасы, нет такого массированного использования, как было раньше. Есть две версии или у них действительно проблема серьезная, или они пытаются сэкономить боеприпасы из-за возможных наступлений украинских войск”, — сказал эксперт.

Россияне пытаются улучшить свое положение на фронте и есть информация, что они получили приказ за неделю, то есть до Пасхи взять Бахмут, отметил Ягун.

Не знаю, насколько им это удастся. У них всяких дедлайнов было много. Но они пытаются возобновить боевые действия в направлении Угледара. У нас остаются большие проблемы на трех участках основных — Бахмут, Авдеевка и Кременно-Сватово. Но в основном на всех остальных участках они переходят к жесткой обороне”, — подытожил гость эфира.

Напомним, "Комментарии" писали, что возможное украинское контрнаступление не будет легким по многим причинам. Об этом заявил бывший командующий армией США в Европе Марка Гертлинга.

Речь шла на портале "Комментарии" и о том, что ВСУ установили шесть тысяч противотанковых мин. На севере Украины, в областях, граничащих с Беларусью и Россией, происходит наращивание системы инженерных ограждений.

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