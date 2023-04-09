До Пасхи взять Бахмут: Рашисты укрепляются на Донбассе

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Моесеенко Валентина
Российским войскам на востоке Украины удалось укрепить группировку. В частности, вместо ПИК "Вагнер" на штурмах появляется десант со своим штатным вооружением и специфическими видами бронетехники. Об этом в Телеэфире заявил генерал-майор запаса СБУ, замглавы СБУ (2014-2015 гг.) Виктор Ягун, пишут "Комментарии".
Вместо ПИК "Вагнер" на Донбассе появляется десант РФ со своим штатным вооружением
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С боеприпасами ситуация у россиян не улучшилась – ВС РФ начинают существенно экономить боеприпасы.
Россияне пытаются улучшить свое положение на фронте и есть информация, что они получили приказ за неделю, то есть до Пасхи взять Бахмут, отметил Ягун.
Напомним, "Комментарии" писали, что возможное украинское контрнаступление не будет легким по многим причинам. Об этом заявил бывший командующий армией США в Европе Марка Гертлинга.
Речь шла на портале "Комментарии" и о том, что ВСУ установили шесть тысяч противотанковых мин. На севере Украины, в областях, граничащих с Беларусью и Россией, происходит наращивание системы инженерных ограждений.
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