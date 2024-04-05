Для Украины готовят вариант, похожий на произошедшее после Второй мировой войны: подробности

Представители НАТО неформально обсуждают вариант уступок Украине территорий России в обмен на гарантии безопасности и прием в альянс. Как сообщает издание "Комментарии", об этом говорится в материале издания "La Repubblica".

Война в Украине. Фото: из открытых источников

Газета пишет, что России могут предложить покинуть Крым и все территории, завоеванные в течение двух лет полномасштабной войны, а затем зафиксировать границы и принять в НАТО то, что останется Украине.

Издание отмечает, что такой вариант похож на то, что произошло после Второй мировой войны с разделением Германии на Восточную, подконтрольную СССР и Западную.

Читайте на портале "Комментарии" — президент Франции Эммануэль Макрон, который в последнее время демонстрирует резкое изменение настроений относительно российско-украинской войны (в сторону более жесткого подхода к РФ и усиления поддержки Украины) проводил недавно переговоры с президентом США Джо Байденом и канцлером Германии Олафом Шольцем. Он пытался убедить, что их странам, как и Франции, пора кардинально менять стратегию по войне в Украине. Но достучаться, похоже, не удалось. О чем говорит то, что происходит сейчас на Западе, в ракурсе русско-украинской войны? Портал "Комментарии" с этим вопросом обратился к экспертам.

Также издание "Комментарии" сообщало – усилится ли поддержка партнеров: что важно для Украины на этом этапе войны против России.

Ранее "Комментарии" писали — может ли Украина ударами дронов заставить РФ пойти на мир: почему это важно.



