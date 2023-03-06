Для чего украинских пилотов тестируют на авиабазе в США: в ВСУ раскрыли детали

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Кравцев Сергей
Американские инструкторы заинтересованы в том, чтобы, как можно быстрее выяснить, каким уровнем знаний обладают украинские пилоты, имеющие больше всего опыта. Также американские специалисты пытаются выяснить, сколько времени может занять обучение украинских пилотов, в случае принятия решения о передаче Украине западных истребителей. Об этом заявил спикер Воздушных Сил ВСУ Юрий Игнат. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет "Голос Америки".
Авиация ВСУ. Фото: из открытых источников
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По его словам, Украина вместе со своими союзниками продолжает переговоры по поставкам истребителей. Киев пытается убедить партнеров, что время о передачи самолетов западного образца – давно уже пришло и это действительно крайняя необходимость.
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Также издание "Комментарии" сообщало – в Институте изучения войны (ISW) объяснили, почему из-за атак войск РФ на Донбассе контрнаступление ВСУ все ближе.
Ранее "Комментарии" писали — о чем говорят заявления США о войне в Украине – есть ли уверенность союзников в нашей победе.
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