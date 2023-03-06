Для чего украинских пилотов тестируют на авиабазе в США: в ВСУ раскрыли детали

Американские инструкторы заинтересованы в том, чтобы, как можно быстрее выяснить, каким уровнем знаний обладают украинские пилоты, имеющие больше всего опыта. Также американские специалисты пытаются выяснить, сколько времени может занять обучение украинских пилотов, в случае принятия решения о передаче Украине западных истребителей. Об этом заявил спикер Воздушных Сил ВСУ Юрий Игнат. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет "Голос Америки".

Авиация ВСУ. Фото: из открытых источников

"Все эти моменты учитываются, и будут в дальнейшем сделаны шаги для того, чтобы понять алгоритм действий: как мы будем действовать дальше, где мы будем обучать, если будет принято решение о (Ред. – предоставлении) того или иного типа самолета", — заявил Игнат.

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По его словам, Украина вместе со своими союзниками продолжает переговоры по поставкам истребителей. Киев пытается убедить партнеров, что время о передачи самолетов западного образца – давно уже пришло и это действительно крайняя необходимость.

"Если будет принято решение о том другом типе самолета — тогда уже будем знать, какое количество пилотов и куда отправлять на это обучение", — подытожил Юрий Игнат.

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