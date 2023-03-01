О чем говорят заявления США о войне в Украине – есть ли уверенность союзников в нашей победе

Заместитель министра обороны США Колин Каль, выступая на слушаниях в Конгрессе, назвал ситуацию на фронте в Украине "изнурительным обменом ударами" и предположил, что россия вряд ли сможет добиться значительных территориальных успехов в ближайшее время. Эксперты проанализировали это заявление и вероятные перспективы развития событий специально для издания "Комментарии".

ВСУ. Фото: Генштаб ВСУ в Facebook

Союзники уверены, что у нас будет успешное контрнаступление

Народный депутат Верховной Рады VIII и IX созывов Алексей Гончаренко поясняет:

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"Сейчас уже все наши партнеры четко говорят – россия не добьется никаких существенных успехов. Замглавы Пентагона Колин Каль это повторил в Конгрессе".

Союзники, отмечает нардеп, уверены, что у нас будет успешное контрнаступление.

"Мы также в этом убеждены, – подчеркивает Алексей Гончаренко. – Прогнозы делать сейчас – не очень хорошая идея. Какие бы планы мы с вами ни строили, замысел ВСУ может оказаться гораздо шире, лучше и еще более неожиданным".

Сегодня Украина – топовый партнер для США в регионе

Эксперт-международник, сооснователь аналитического центра "Объединенная Украина" Антон Кучухидзе обращает внимание, что США официально заявляют меньше информации, чем реально знают. Но они, акцентирует эксперт, абсолютно уверены в эффективности всех Сил обороны и безопасности Украины.

"По всем топовым позициям государственных деятелей у нас — полная коммуникация (Байден-Зеленский, Салливан-Ермак, Остин-Резников, Блинкен-Кулеба) и углубленное сотрудничество. Все эти линии коммуникации работают эффективно, дают позитивный результат, – подчеркивает Антон Кучухидзе. – У Соединенных Штатов сейчас – колоссальный уровень доверия к политическому руководству Украины. Что позволяет обеспечивать увеличение поставок вооружений с эффективной системой соответствующего контроля. Также учитывая решение, принятое главой Белого дома Джо Байденом, имеем углубленное сотрудничество между разведками. Так что в США четко, до мелочей понимают, что происходит на поле боя. И, конечно, они уверены, что Россия успеха не добьется".

По словам эксперта, визит Байдена в Украину накануне годовщины широкомасштабного российского вторжения четко показал субъектность и значимость нашего государства – сильной и мощной Украины для защиты системы безопасности в Европе.

"Сегодня мы – топовый партнер для США в регионе, – уверяет Антон Кучухидзе. – Именно Украина обеспечивает стойкость системы безопасности, которая была создана давно, и которую пытались развалить рашисты".

На официальном уровне и американская, и украинская стороны прямо говорят о подготовке контрнаступления ВСУ, напоминает эксперт. Так что, продолжает он, всё идет к выполнению приказа президента Владимира Зеленского о деоккупации украинских территорий.

"Поддержка со стороны США увеличивается. Военно-техническая, финансовая, дипломатическая – для Украины, санкционная – для рашистов. Надеемся, вскоре услышим много радостных для нас новостей с поля боя", – констатирует Антон Кучухидзе.

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