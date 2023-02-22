ATACMS и истребители F-16 для Украины: изменилась ли позиция Белого дома

Власти США все ближе к решению о поставках Украине ракет большей дальности ATACMS и истребителей F-16, о которых уже не один месяц подряд просит официальный Киев. Как передает портал "Комментарии", такое заявление сделал конгрессмен-республиканец Майкл Маккол в Киеве, пишет "Reuters".

ATACMS. Фото: из открытых источников

Майкл Маккол отметил, Совет нацбезопасности и администрация Джо Байдена пока не пришли к единому мнению о том, "какое оружие и на сколько быстро" нужно предоставить Украине. При этом Вашингтон хорошо осведомлен с просьбами украинского руководства – как можно быстрее поставить истребители F-16 и дальнобойные ракеты ATACMS. Несмотря на постоянные запросы на поставку этого вооружения США не спешат отвечать позитивно, обещая в перспективе рассмотреть вопрос.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!

"Однако есть рост поддержки (Ред. — передачи) артиллерии и самолетов", — заявил конгрессмен.

Маккол добавил, что во время встречи президент Украины Владимир Зеленский лично передал ему список необходимого оружия. В нем были истребители F-16 и ракетные комплексы ATACMS, которые, по его словам, могут "долететь до Крыма", чтобы уничтожить иранские беспилотники. Это позволит Украине не только сохранить жизнь защитников, но и уберечь гражданское населения от воздушных атак противника.

Читайте также на портале "Комментарии" — ВСУ будут поражать цели россиян на дальнем расстоянии: какие бомбы уже передают США.

Также издание "Комментарии" сообщало – могут ли ближайшее дни-недели стать решающими для Украины – кому адресован посыл президента Украины Зеленского. Во время эксклюзивного интервью нашему порталу эксперты детально разобрались в вопросе.



