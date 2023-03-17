logo

BTC/USD

26487.49

ETH/USD

1736.62

LTC/USD

83.59

USD/UAH

38.60

EUR/UAH

40.85

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Война с Россией Дискуссии закончились: Словакия определилась относительно передачи Украине 13 истребителей МиГ-29
commentss НОВОСТИ Все новости

Дискуссии закончились: Словакия определилась относительно передачи Украине 13 истребителей МиГ-29

Словацкое правительство одобрило отправку самолетов в Украину

сегодня, 12:28
Поделитесь публикацией:
Автор:

Кравцев Сергей

Словакия готова передать Украине 13 истребителей МиГ-29. Как передает издание "Комментарии", об этом в Twitter рассказал премьер-министр Словакии Эдуард Хегер.

Дискуссии закончились: Словакия определилась относительно передачи Украине 13 истребителей МиГ-29

Истребитель МиГ-29. Фото: из открытых источников

"Словацкое правительство только что одобрило отправку 13 МиГ-29 в Украину. Обещания должны выполняться... Рад, что другие делают то же самое. Военная помощь, чтобы Украина могла защитить себя и всю Европу от России", — написал Хегер.


Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Стоит отметить, ранее начальник Генштаба Вооруженных сил Словакии Даниэль Змеко проинформировал членов правительства о технических аспектах передачи истребителей Украине.                                                                  

На сегодняшний день пока только Польша официально подтвердила, что готова ближайшие дни передать Украине истребители МиГ-29. На такое решение уже также отреагировал Вашингтон, отметив, что это суверенное право Польши – передавать или не передавать самолеты Украине, но США пока что воздержатся от такого решения.

Читайте также на портале "Комментарии" — в Белом доме назвали главную угрозу для Украины китайского "мирного плана".

Также издание "Комментарии" сообщало – состоялась десятая встреча Контактной группы по вопросам обороны Украины (формат "Рамштайн"). По словам президента Владимира Зеленского, обсуждали боеприпасы, артиллерию, танки, защиту украинского неба. Среди прочего, известно, что 150 танков Leopard для обороны Украины пообещали передать девять стран. Какие выводы можно сделать после юбилейного "Рамштайна"? Издание "Комментарии" с этим вопросом обратилось к экспертам.




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://twitter.com/eduardheger/status/1636656042057539584
Теги:
comments

Обсуждения


Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!