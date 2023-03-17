Дискуссии закончились: Словакия определилась относительно передачи Украине 13 истребителей МиГ-29

Словакия готова передать Украине 13 истребителей МиГ-29. Как передает издание "Комментарии", об этом в Twitter рассказал премьер-министр Словакии Эдуард Хегер.

Истребитель МиГ-29. Фото: из открытых источников

"Словацкое правительство только что одобрило отправку 13 МиГ-29 в Украину. Обещания должны выполняться... Рад, что другие делают то же самое. Военная помощь, чтобы Украина могла защитить себя и всю Европу от России", — написал Хегер.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!

Стоит отметить, ранее начальник Генштаба Вооруженных сил Словакии Даниэль Змеко проинформировал членов правительства о технических аспектах передачи истребителей Украине.

На сегодняшний день пока только Польша официально подтвердила, что готова ближайшие дни передать Украине истребители МиГ-29. На такое решение уже также отреагировал Вашингтон, отметив, что это суверенное право Польши – передавать или не передавать самолеты Украине, но США пока что воздержатся от такого решения.

Читайте также на портале "Комментарии" — в Белом доме назвали главную угрозу для Украины китайского "мирного плана".

Также издание "Комментарии" сообщало – состоялась десятая встреча Контактной группы по вопросам обороны Украины (формат "Рамштайн"). По словам президента Владимира Зеленского, обсуждали боеприпасы, артиллерию, танки, защиту украинского неба. Среди прочего, известно, что 150 танков Leopard для обороны Украины пообещали передать девять стран. Какие выводы можно сделать после юбилейного "Рамштайна"? Издание "Комментарии" с этим вопросом обратилось к экспертам.



