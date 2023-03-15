Передача Украине истребителей МиГ-29: какое решение приняла Словакия

Временное правительство Словакии не решилось сегодня принять решение о передаче Украине истребителей МИГ-29, что анонсировалось ранее. В среду правительство только неофициально обсуждало эту тему. Об этом сообщает портал "Комментарии", со ссылкой на заявление министра обороны Словакии Ярослава Надя, которое приводит "Tasr".

Истребитель МиГ-29. Фото: GettyImages

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"Вопрос о передаче МиГов сегодня в правительство вообще не входил, официально он вообще не обсуждался. Мы все еще ждем некоторых дополнительных материалов от иностранных партнеров", — отметил Надь.

По его словам, он ознакомил членов правительства с предложением, а начальник Генштаба Вооруженных сил Словакии Даниэль Змеко проинформировал о технических аспектах.

Министр подтвердил, что некоторые МиГи, если их отправят в Украину, будут использовать только на запчасти из-за их технического состояния. Он также подтвердил намерение передать истребители совместно с Польшей, о чем еще ведутся переговоры. Исполняющий обязанности министра внутренних дел Роман Микулец подтвердил, что выступает за передачу истребителей Украине законным образом в соответствии с конституцией. Он отметил, что переговоры по этому вопросу еще продолжаются. Микулец еще не имел юридического анализа, дающего право временному правительству принимать решение о безвозмездной передаче истребителей.

"В настоящее время мы еще не получили правового анализа, согласно которому можно было бы дарить МиГи в соответствии с конституцией", — заявила вице-премьер Словакии Вероника Ремишова.

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