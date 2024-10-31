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Действительно ли РФ оккупировала Селидово и не только: карта DeepState

DeepState показывает, что россияне оккупировали Селидово, в Генштабе ВСУ говорят, что оккупанты получили отпор

сегодня, 06:54
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Кравцев Сергей

Как передает портал "Комментарии", аналитики мониторингового проекта DeepState обновили карту, отметив, что российские захватнические войска оккупировали еще три населенных пункта Донецкой области.

Действительно ли РФ оккупировала Селидово и не только: карта DeepState

Российские войска. Фото: из открытых источников

"Враг оккупировал Селидово, Вишневое, Зоряное, а также продвинулся возле Новоукраинки, в Новодмитровке и Кураховке" – говорится в сообщении DeepState.

В то же время в Генштабе ВСУ проинформировали, что оккупанты пытались вклиниться в оборону на Покровском направлении, в частности в районе Селидово, но получили отпор.

Отметим, ранее DeepState сообщал, что в ночь на 30 октября российские войска оккупировали еще два населенных пункта Донецкой области.                                                       

"Враг оккупировал Богоявленку и Новоукраинку, а также продвинулся в Селидово и Ясной Поляне", – говорится в сообщении.

Читайте также на портале "Комментарии" — как скоро закончится война: в Третьей штурмовой дали прогноз.

Также издание "Комментарии" сообщало – в настоящее время существует два реальных сценария развития боевых действий. За первым из них фронт просто посыпается. Россияне захватят всю Украину, но во время партизанской войны часть территории удастся отстоять. По второму сценарию войну просто заморозят. Такое мнение высказал командир 2-го штурмового батальона Третьей отдельной штурмовой бригады Дмитрий Кухарчук.

Ранее "Комментарии" писали – российские оккупационные войска продолжают продвигаться на востоке Украины, не прекращая давление на Силы обороны. Штурмы на разных участках не прекращаются 24 часа в сутки.

Действительно ли РФ оккупировала Селидово и не только: карта DeepState - фото 2



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Источник: https://t.me/DeepStateUA/20611
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