Как скоро закончится война: в Третьей штурмовой дали прогноз

Как передает портал "Комментарии", заместитель командира 3-й ОШБр, майор Максим Жорин в интервью "Фокусу" заявил, что плохо относится к экспертным прогнозам относительно продолжительности войны в Украине. Военный подчеркнул, что ему лично непонятно, на что эти люди опираются.

Максим Жорин. Фото из открытых источников

"Вот не к временным рамкам, а как к таким прогнозам я отношусь. На что они опираются? Сколько похожих прогнозов мы слышали за все это время? О том, что осенью, через несколько месяцев, недель, в следующем году, что-то из этого вообще хоть как-то близко произошло? Насколько я помню, нет. Сколько раз заканчивались ракеты в России — то в сентябре, то в декабре, но каждый раз что-то они не заканчиваются, их только больше становится... Вероятно, даже у тарологов, к которым я с иронией отношусь, больше будет фактов, на которые они будут опираться, чем у современных военных экспертов, которые об этом говорят", — возмутился Жорин.

Согласно оценке военного, текущая линия фронта указывает на то, что оккупанты собираются еще долго воевать с Украиной и будут делать это до тех пор, "пока не упрутся очень сильно".

Максим Жорин добавил, что россияне развивают свои ресурсы и ищут новые для продолжения боевых действий. Поэтому нет никаких оснований, что россияне намерены сделать паузу или вообще остановиться. Следовательно, нельзя говорить, что в ближайшей перспективе война может закончиться.

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