Как скоро закончится война: в Третьей штурмовой дали прогноз

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Кравцев Сергей
Как передает портал "Комментарии", заместитель командира 3-й ОШБр, майор Максим Жорин в интервью "Фокусу" заявил, что плохо относится к экспертным прогнозам относительно продолжительности войны в Украине. Военный подчеркнул, что ему лично непонятно, на что эти люди опираются.
Максим Жорин. Фото из открытых источников
Согласно оценке военного, текущая линия фронта указывает на то, что оккупанты собираются еще долго воевать с Украиной и будут делать это до тех пор, "пока не упрутся очень сильно".
Максим Жорин добавил, что россияне развивают свои ресурсы и ищут новые для продолжения боевых действий. Поэтому нет никаких оснований, что россияне намерены сделать паузу или вообще остановиться. Следовательно, нельзя говорить, что в ближайшей перспективе война может закончиться.
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