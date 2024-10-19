Действительно ли мы приближаемся к переговорам: о чем говорят заявления Зеленского и Путина

Украина готова к переговорам с Россией только при условии, что это будет происходить на равных условиях, и для этого необходима поддержка союзников, в том числе посредством мощного оружия и официального приглашения в НАТО. Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский во время интервью украинским журналистам. В то же время российский диктатор Владимир Путин дал понять во время общения с журналистами стран БРИКС, что Москва может согласиться на участие в саммите мира в Саудовской Аравии, но только, если там вновь предметно начнут обсуждать Стамбульские соглашения. Проанализировав заявления Путина в Институте изучения войны отметили, что тот не заинтересован в содержательных мирных переговорах с Украиной и использует предстоящий саммит БРИКС для легитимизации кремлевских информационных операций, которые изображают Киев как не желающий вести переговоры. На что делают ставки Зеленский и Путин, когда озвучивают такие заявления? Действительно ли ситуация с потенциальными переговорами зашла в тупик? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.

Владимир Зеленский и Владимир Путин

Надо использовать тактику Айкидо, и предложения Путина обратить против него

Политолог, политический консультант Владимир Фесенко считает, что заявления Зеленского и Путина о переговорах говорят не о тупиковой ситуации, а как раз наоборот – о том, что мы приближаемся к переговорам. Эти заявления – информационно-политическая артподготовка к будущим переговорам. И Зеленский и Путин поднимают политические ставки перед будущими переговорами. Это давно известная стратегия переговоров.

"Сейчас мы гораздо ближе к мирным переговорам, чем, например, год назад или полгода назад. Я уже неоднократно писал и говорил о том, что после выборов в США мы увидим первые попытки начать мирные переговоры. Маловероятно, что они дадут быстрый результат. Это, скорее, будут попытки зондажа самой возможности переговоров. И, если станет понятным, что обе стороны, вопреки своим публичным заявлениям, готовы к переговорам (вероятнее всего через посредников), тогда начнут договариваться о повестке дня и формате переговоров, а также о месте их проведения. Главным критерием готовности к реальным переговорам должно быть отсутствие предварительных условий (требований) для начала переговоров с обеих сторон. На данный момент свои ультиматумы выдвигает Россия. Но вполне возможно эта целенаправленная тактика силового давления Кремля на фазе согласования самой возможности переговоров. Россия хочет принудить и Украину, и ее западных партнеров к уступкам еще до начала переговоров. Маловероятно, что эта тактика сработает. Но это любимый переговорный стиль Путина и его дипломатов", – отметил Владимир Фесенко.

А вот, где точно будет тупиковая ситуация, говорит эксперт, так это в ключевых вопросах переговоров, в первую очередь – о статусе оккупированных территорий.

"И там, где будет тупиковая ситуация, там договориться не удастся. Договариваться будут по тем вопросам, по которым можно будет договориться – прекращение огня, обмен пленными всех на всех, и некоторые другие технические вопросы. Обе стороны сейчас готовятся к будущим переговорам, пытаясь максимально усилить свои позиции. Именно на это направлен "План победы" президента Зеленского, и его призывы к союзникам усилить давление на Путина и поддержку Украины. А Путин пытается усилить свои позиции перед будущими переговорами наступлением на Донбассе", – отметил политолог.

Владимир Фесенко соглашается с тем, что сейчас Путин не готов к равноправным и паритетным переговорам. Поэтому можно отчасти согласиться с выводами Института изучения войны.

"Именно поэтому Зеленский и призывает принудить Путина к миру через силовое давление на Россию. Но это не означает, что Путин вообще не пойдет на переговоры. Путин пойдет на переговоры, пытаясь договориться с Западом (особенно, если на выборах в США победит Трамп), и принудить Украину к миру на своих условиях. А наша задача – добиться прекращения войны на паритетных условиях, а не на условиях односторонних уступок Украины. Нам нужна сильная и гибкая переговорная стратегия. Сила должна демонстрироваться на фронте (прежде всего надо остановить врага на Донбассе) и в ударах по территории России. А гибкость и нестандартность должны проявляться в самом переговорном процессе, где, в частности, можно использовать и тезис о стамбульских переговорах. В Стамбуле не было официальных и окончательных договоренностей. Там была прелюдия к возможным будущим договоренностям, которые не состоялись из-за трагического эффекта Бучи на украинское общество и президента Зеленского, и из-за того Путин после Стамбула стал выдвигать неприемлемые для нас условия по резкому сокращению Вооруженных Сил Украины. Но, если Путин хочет вернуться к Стамбулу, то надо это использовать в наших интересах. Не надо этого бояться. Пусть тогда Россия отменяет аннексию Донбасса, Запорожской и Херсонской областей. Эта аннексия противоречит предварительным договоренностям, которые были в Стамбуле. И так далее по целому ряду других пунктов. Надо использовать тактику Айкидо, и предложения Путина обратить против него", – подытожил эксперт.

Переговоры пройдут не позднее мая 2025 года

Аналитик, политтехнолог Александр Кочетков отметил, переговоры, консультации, очерчивание зоны компромисса – всё это сейчас в полном разгаре, хоть и происходит в основном через посредников.

"Возможно в конце этого года, возможно в начале следующего мы увидим начало переговорного процесса. Многие эксперты сходятся во мнении, что сами уже переговоры пройдут не позднее мая 2025 года", – отметил эксперт.

Александр Кочетков считает, что Путин активно использует нынешнюю ситуацию, когда его войска буквально по метру, по километру, но продолжают наступать и продвигаться. При этом у России пока нет проблемы с живой силой. Плюс Москва собирается привлекать военных Северной Кореи, используя их как пушечное мясо. Также Путин опирается на то, что у них ещё есть ресурсы для того, чтобы продолжать войну и в 2025 году.

"Зеленский же, делая заявления, пытается максимально выбить от партнеров вооружения, чтобы украинская армия, наученная опытом контрнаступления в 2023 году, попробовала снова сделать прорыв уже в 2025 и усилить позиции для переговоров", – отметил эксперт.

Подытоживая Александр Кочетков говорит, всё, что будет происходить на фронте, будет иметь прямое отношение к переговорам.

"Поэтому Зеленский пытается получить оружие для нашего потенциального весеннего контрнаступления, чтобы усилить позиции на будущих переговорах. Идёт дипломатическая борьба на грани фола с нашей стороны, где попахивает мягким шантажом со стороны Киева по отношению к союзникам, но Зеленский считает, что ему это можно", – констатировал политтехнолог.

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