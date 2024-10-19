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В США отреагировали на новые заявления Путина: есть ли намек, что он созрел к переговорам

ISW пишет, Путин продолжает демонстрировать, что готов и дальше затягивать войну

19 октября 2024, 07:35
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Кравцев Сергей

Российский диктатор Владимир Путин не заинтересован в содержательных мирных переговорах с Украиной и использует предстоящий саммит БРИКС для легитимизации кремлевских информационных операций, которые изображают Киев как не желающий вести переговоры. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в обновленном отчете Института изучения войны.

В США отреагировали на новые заявления Путина: есть ли намек, что он созрел к переговорам

Владимир Путин. Фото: из открытых источников

Американские аналитики отмечают, Путин провел встречу с руководителями ведущих СМИ стран-членов БРИКС в Москве 18 октября и заявил, что Россия готова к переговорам с Украиной, но позже возразил, сказав, что Россия "готова продолжать эту борьбу" и что "победа будет за нами".

Эксперты акцентируют, что заявления Путина от 18 октября являются последними в серии противоречивых заявлений российского правителя и других высокопоставленных чиновников Кремля, которые пытаются изобразить Россию как готовую к переговорам, одновременно давая понять, что Кремль не желает принимать условия, которые не означают капитуляции и уничтожения Украины.

"Путин также заявил 18 октября, что Россия должна создать условия для длительного мира, и лживо изобразил Украину как государство-агрессора в войне, дополнительно указав, что эти условия равнозначны устранению способности Украины защитить себя от возможной будущей российской агрессии", – пишет ISW.

Также указывается, что Владимир Путин использовал встречу для продвижения альтернативных мирных планов Бразилии и Китая, ключевые принципы которых выгодны России.

"ISW продолжает считать, что Кремль не заинтересован в добросовестных мирных переговорах с Украиной, и что Кремль использует концепцию "мирных планов" или "переговоров" лишь для того, чтобы побудить Запад оказать давление на Украину и принудить ее к превентивным уступкам относительно суверенитета и территориальной целостности Украины", – говорится в сообщении Института изучения войны.

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Источник: https://www.understandingwar.org/backgrounder/russian-offensive-campaign-assessment-october-18-2024
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