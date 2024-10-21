Россияне прорвали оборону: BILD сообщил, где может обвалиться фронт

Российские захватчики не прекращают попыток оккупировать Часов Яр в Донецкой области. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет аналитик BILD Юлиан Рёпке.

Война в Украине. Фото: из открытых источников

Обозреватель считает, что россиянам все же удалось прорвать оборону города.

Юлиан Рёпке отмечает, что россияне несколько месяцев не могли перейти канал Северский Донец – Донбасс на востоке, однако в пятницу чеченский авангард форсировал его и продвинулся на 2,5 км на запад вдоль южной окраины Часового Яра.

"После пяти месяцев ожесточённых боёв российская армия прорвала украинский фронт южнее Часова Яра и водрузила свой флаг на промышленном здании в 2,5 км за каналом. Видны российские солдаты, поднимающиеся на здание и готовящие там плацдарм", — написал Рёпке.

Аналитик пояснил, скорее всего, российские захватнические войска не будут продвигаться дальше на запад, а вместо этого повернут на север и будут наступать на центр Часового Яра.

Читайте также на портале "Комментарии" — 20 октября российские захватчики оккупировал село Желанное Второе в Покровском районе Донецкой области. Об этом говорится в сообщении мониторингового проекта "DeepState".

Аналитики также подтверждают, что российские военные продвинулись в Вишневом Изюмского района Харьковской области, Горняке в Донецкой области, у Ольговки Курской области и Любимовки в Курской области.

Также издание "Комментарии" сообщало – действительно ли мы приближаемся к переговорам: о чем говорят заявления Зеленского и Путина.



