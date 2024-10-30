Украина потеряла еще два населенных пункта: карта DeepState

Как передает портал "Комментарии", в ночь на 30 октября аналитики мониторингового проекта DeepState обновили карту, отметив, что российские войска оккупировали еще два населенных пункта Донецкой области.

Российские военные. Фото: из открытых источников

"Враг оккупировал Богоявленку и Новоукраинку, а также продвинулся в Селидово и Ясной Поляне", – говорится в сообщении.

Отметим, 29 октября в обновленной сводке аналитиков DeepState в Telegram говорилось, что российские захватнические войска продвинулись в сторону города Курахово, который находится в Покровском районе Донецкой области. Противникам удалось продвинуться в Катериновке и Богоявленке, которые находятся неподалеку от Курахово.

По информации аналитиков, враги также смогли двинуться вперед возле Шахтерского и Острого. Стоит отметить, что Острое от Курахово находится на расстоянии примерно 10 километров.

В DeepState также сообщили о продвижении россиян еще в одном населенном пункте: "Враг продвинулся в Новоселидовке...".

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Также издание "Комментарии" сообщало – в настоящее время существует два реальных сценария развития боевых действий. За первым из них фронт просто посыпается. Россияне захватят всю Украину, но во время партизанской войны часть территории удастся отстоять. По второму сценарию войну просто заморозят. Такое мнение высказал командир 2-го штурмового батальона Третьей отдельной штурмовой бригады Дмитрий Кухарчук.