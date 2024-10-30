Об этом не говорят вслух: комбат Третьей штурмовой назвал два сценария войны в Украине

В настоящее время существует два реальных сценария развития боевых действий. За первым из них фронт просто посыпается. Россияне захватят всю Украину, но во время партизанской войны часть территории удастся отстоять. По второму сценарию войну просто заморозят. Как сообщает портал "Комментарии", такое мнение высказал командир 2-го штурмового батальона Третьей отдельной штурмовой бригады Дмитрий Кухарчук.

Война в Украине. Фото: из открытых источников

Защитник говорит, что скептически оценивает шансы на заморозку войны.

При этом Дмитрий Кухарчук отметил, что никто сейчас не имеет реального плана и понимания, как Силам обороны выйти на границы Украины в 1991 году. Об этом можно многое рассказывать. Однако. Как реально это сделать в нынешних обстоятельствах в Украине и мире – никто не знает.

""Любая война идет не за территории, она идет за людей. Не будет иметь значения, где границы Украины, если в этой стране не будет украинцев, если их не останется. Вероятно, нет ни у кого ответа на вопрос, как вернуть утраченные территории. Те, у кого должен был бы быть этот план, надеются на "черных лебедей" — типа, "О, сейчас Пригожин придет". Надеяться надо на себя", — заявил Кухарчук.

Читайте также на портале "Комментарии" — в украинском командовании до сих пор есть "куча генералов, которые не видели фронта" и не понимают базовых вещей, актуальных для передовой. Поэтому они совершают стратегические ошибки, страдает вся армия. Такое мнение высказал майор ВСУ, заместитель командира 3-й штурмовой бригады Максим Жорин.

Также издание "Комментарии" сообщало – страны Евросоюза могут серьезно поднять вопрос отправки европейских миротворцев в Украину. Об этом пишет издание "Politico". В частности, министр иностранных дел Литвы Габриелюс Ландсбергис намекнул, если информация о помощи России от КНДР солдатами подтвердится, то Западу полностью придется вернуться к "европейским сапогам на украинской земле". Может ли Европа созреть, чтобы разместить миротворцев на территории Украины? Почему эти темы начали снова поднимать наши партнеры? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.



