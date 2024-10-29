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Снова приходится отступать: в DeepState показали, какой город вскоре можем потерять

В DeepState рассказали, что происходит вблизи Курахово

сегодня, 08:05
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Кравцев Сергей

Российские захватнические войска продвинулись в сторону города Курахово, который находится в Покровском районе Донецкой области. Противникам удалось продвинуться в Катериновке и Богоявленке, которые находятся неподалеку от Курахово. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в обновленной сводке аналитиков DeepState в Telegram.

Снова приходится отступать: в DeepState показали, какой город вскоре можем потерять

Российские военные. Фото: из открытых источников

По их информации, враги также смогли двинуться вперед возле Шахтерского и Острого. Стоит отметить, что Острое от Курахово находится на расстоянии примерно 10 километров.

В DeepState также сообщили о продвижении россиян еще в одном населенном пункте:

"Враг продвинулся в Новоселидовке..." – говорится в сообщении.

Читайте также на портале "Комментарии" — 27 октября российские захватчики оккупировали город Горняк Кураховской городской громады Покровского района Донецкой области. Об этом говорится в сообщении мониторингового проекта "DeepState".

Также аналитики зафиксировано продвижение российских захватчиков в Селидово, Богоявленке, Новоукраинке, возле Шахтерского и Новоалексеевки Донецкой области. Стоит отметить, что перед полномасштабным вторжением российских военных в городе Горняк проживало более 10 тысяч человек. В сентябре 2018 года в городе Горняк построили новую телевизионную башню высотой 190 метров. Эта башня является самой высокой за время независимости Украины. Она была предназначена для трансляции украинских телепрограмм на временно оккупированную территорию Донецкой области.

Также издание "Комментарии" сообщало – российские оккупационные войска продолжают продвигаться на востоке Украины, не прекращая давление на Силы обороны.

Снова приходится отступать: в DeepState показали, какой город вскоре можем потерять - фото 2



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