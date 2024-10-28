27 октября российские захватчики оккупировали город Горняк Кураховской городской громады Покровского района Донецкой области. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в сообщении мониторингового проекта "DeepState".

Российские военные. Фото: из открытых источников

Также аналитики зафиксировано продвижение российских захватчиков в Селидово, Богоявленке, Новоукраинке, возле Шахтерского и Новоалексеевки Донецкой области.

Стоит отметить, что перед полномасштабным вторжением российских военных в городе Горняк проживало более 10 тысяч человек. В сентябре 2018 года в городе Горняк построили новую телевизионную башню высотой 190 метров. Эта башня является самой высокой за время независимости Украины. Она была предназначена для трансляции украинских телепрограмм на временно оккупированную территорию Донецкой области.

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Также издание "Комментарии" сообщало – Россия продолжает финансировать войну благодаря доходам от продажи нефти, несмотря на западные санкции. В то же время экономика страны сталкивается с серьезными внутренними вызовами, в частности из-за дефицита рабочей силы и угрозы "перегрева".

По данным The Washington Post , у России достаточно средств, чтобы поддерживать свою экономику и военные операции еще несколько лет. Основные доходы страны получает от продажи нефти, причем ключевыми покупателями остаются Китай и Индия. Эти азиатские страны продолжают покупать нефть у России, несмотря на международные санкции, что помогает Москве компенсировать финансовые потери.

Однако внутри страны ситуация не такая стабильная. Россия чувствует "перегрев" экономики, когда правительство вынуждено повышать зарплаты, чтобы поддержать уровень жизни населения в условиях мобилизации и санкционного давления. Это вызывает инфляционное давление, то есть рост цен на товары и услуги, что создает новые экономические проблемы.



