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Действительно ли Работино вновь под контролем РФ: Bild раскрыло подробности

Аналитик Bild сообщает, что украинцы потеряли Работино, которое улалось освободить летом 2023-го

сегодня, 12:22
Автор:
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Кравцев Сергей
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После нескольких месяцев штурмов российским захватчикам удалось отбить у украинских защитников село Работино (Запорожская область). Такую новость с фронта сообщил аналитик немецкого таблоида "Bild" Юлиан Репке. 

Действительно ли Работино вновь под контролем РФ: Bild раскрыло подробности

Бои за Работино. Фото: из открытых источников

"Российская армия вторжения вновь отбила село Работино, которое было единственным селом, которое Украина смогла освободить на Токмакском направлении во время прошлогоднего контрнаступления", — отмечается в сообщении аналитика.

Стоит отметить, что украинская сторона пока что информацию насчет захвата врагом Работино не подтверждала. Напомним, 28 августа 2023 года стало известно, что во время контрнаступления украинские воины освободили это село от россиян. Несмотря на то, что оккупанты тогда утратили контроль над населенным пунктом, они ни дня не прекращали попыток вернуться под контроль село, тем самым нанося массированные обстрелы и полностью стирая село с лица земли.

Стоит отметить, о том, что Россия вновь захватила Работино сами оккупанты сообщили еще 16 мая. Тогда Минобороны РФ заявило о якобы захвате оккупантами села Работино Пологовского района Запорожской области. Но спикер Сил обороны юга Дмитрий Плетенчук в эфире общенационального телемарафона тогда опроверг эту информацию.

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Также издание "Комментарии" сообщало – россияне продолжают продвигаться вперед на Харьковском направлении, оккупируя новые села и приближаясь к городу Волчанск. На Западе военные эксперты, некоторые политики и аналитики всё чаще стали признавать, что совершили огромную ошибку, затягивая с предоставлением помощи Украине из-за опасений, что это вызовет новую эскалацию со стороны России. Путин и так постоянно "эскалирует", в том числе сметая ракетами и дронами украинские города и инфраструктуру. Эксперты проанализировали для портала "Комментарии" происходящее сейчас на фронтах российско-украинской войны.




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