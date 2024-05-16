Минобороны РФ с новым главой отчиталось о захвате Работино: что заявили в ВСУ

Как известно Минобороны РФ во главе с Сергеем Шойгу часто продуцировало фейки, распространяя откровенно неправдивую информацию о войне в Украине. Но методы не поменялись и после назначения на пост главы Минобороны Андрея Белоусова. В ведомстве все также врут. Так Минобороны РФ заявило о якобы захвате оккупантами села Работино Пологовского района Запорожской области. Спикер Сил обороны юга Дмитрий Плетенчук в эфире общенационального телемарафона уже опроверг эту информацию.

Война в Украине. Фото: из открытых источников

В сводке военного ведомства государства-агрессора сказано, что военные РФ якобы "полностью" оккупировали Работино, нанеся существенные потери украинским силам.

Дмитрий Плетенчук отметил, несмотря на многочисленные штурмы со стороны россиян, особенно в последние три дня, успехов они не добились и никаких потерь украинских позиций на юге не произошло.

"Что касается Работино – эта информация не соответствует действительности", – заявил спикер.

При этом он напомнил о последнем кейсе с подобным фейком со стороны россиян, когда они зашли в населенный пункт в серой зоне, сняли короткое видео с установкой триколора, после чего "героически" погибли.

Плетенчук добавил, что украинская сторона узнала за несколько дней о том, что информация о "захвате" будет обнародована 15 мая, – от пленного.

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