logo

BTC/USD

65976.25

ETH/USD

3016.72

LTC/USD

82.40

USD/UAH

40.00

EUR/UAH

43.50

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Война с Россией Минобороны РФ с новым главой отчиталось о захвате Работино: что заявили в ВСУ
commentss НОВОСТИ Все новости

Минобороны РФ с новым главой отчиталось о захвате Работино: что заявили в ВСУ

В ВСУ заявляют, что населенный пункт под контролем Сил обороны

сегодня, 08:45
Автор:
avatar

Кравцев Сергей
Поделитесь публикацией:

Как известно Минобороны РФ во главе с Сергеем Шойгу часто продуцировало фейки, распространяя откровенно неправдивую информацию о войне в Украине. Но методы не поменялись и после назначения на пост главы Минобороны Андрея Белоусова. В ведомстве все также врут. Так Минобороны РФ заявило о якобы захвате оккупантами села Работино Пологовского района Запорожской области. Спикер Сил обороны юга Дмитрий Плетенчук в эфире общенационального телемарафона уже опроверг эту информацию.

Минобороны РФ с новым главой отчиталось о захвате Работино: что заявили в ВСУ

Война в Украине. Фото: из открытых источников

В сводке военного ведомства государства-агрессора сказано, что военные РФ якобы "полностью" оккупировали Работино, нанеся существенные потери украинским силам.

Дмитрий Плетенчук отметил, несмотря на многочисленные штурмы со стороны россиян, особенно в последние три дня, успехов они не добились и никаких потерь украинских позиций на юге не произошло.

"Что касается Работино – эта информация не соответствует действительности", – заявил спикер.

При этом он напомнил о последнем кейсе с подобным фейком со стороны россиян, когда они зашли в населенный пункт в серой зоне, сняли короткое видео с установкой триколора, после чего "героически" погибли.

Плетенчук добавил, что украинская сторона узнала за несколько дней о том, что информация о "захвате" будет обнародована 15 мая, – от пленного.

Читайте также на портале "Комментарии" — темпы контрнаступления возле Работино снизились: в Институте изучения войны (ISW) рассказали о причинах.

Также издание "Комментарии" сообщало – что станет определяющим фактором в войне: почему теперь США приходится спешить.




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:
comments

Обсуждения

Поделитесь своим мнением!


Новости

Все новости