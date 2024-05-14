Что станет определяющим фактором в войне: почему теперь США приходится спешить

На фоне усиления российского наступления в Украине, которое уже идет и в Харьковской области, активизировались заявления со стороны США, которые более полугода не могли принять решение о предоставлении нам столь необходимой помощи. Экс-заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд уверяет, что этим летом у Украины будет еще больше дальнобойного оружия. В Киев с неожиданным визитом прибыл сам глава Госдепа Энтони Блинкен. Прошли срочные переговоры между Киевом и Вашингтоном о ситуации на фронте. Могут ли Штаты и союзники оказать, наконец, Украине такую помощь, чтоб эффективно сдержать российскую агрессию? Чего ожидать на фронтах в обозримом будущем? Портал "Комментарии" с этими вопросами обратился к экспертам.

Война в Украине. Фото: Министерство обороны Украины

Украина усиливает свои дипломатические позиции

Народный депутат Верховной Рады VIII созыва, эксперт Украинского института будущего Игорь Попов предполагает, что в ближайший месяц российская армия будет продолжать попытки продвижения на нескольких направлениях.

"По оценкам разведывательных органов, наличествующих контингентов недостаточно для достижения стратегического эффекта. Более логичной целью этих операций является создание информационного фона во время подготовки и проведения важных для поддержки Украины международных мероприятий. Особенно значимыми являются инаугурационный Саммит мира (в середине июня в Швейцарии) и июльский саммит НАТО в США", – отмечает эксперт.

Он акцентирует, что Украина усиливает свои дипломатические позиции накануне этих событий. Президент Владимир Зеленский готовит подписание нескольких договоров в сфере безопасности, в том числе с США, Испанией, Европейским Союзом. Решение Конгресса США также свидетельствует о продолжении системной военной и финансовой поддержки Украины со стороны стратегического союзника

"Исключительно важной теперь стала оперативность получения военной помощи. Боеприпасы, дальнобойные ракеты и техника необходимы для достижения паритета с противником хотя бы на наиболее опасных участках фронта. Получение этого позволит украинской армии остановить наступление противника и стабилизировать ситуацию на фронте. Конкретные графики и номенклатура поставок обсуждаются как на уровне военного руководства двух стран, так и на встречах с Энтони Блинкеном", – поясняет Игорь Попов.

Также, по его мнению, можно ожидать обсуждения деталей двустороннего соглашения в сфере безопасности, которое будет базироваться на декларации G7 в поддержку Украины, но может включать и дополнительные важные для нас пункты.

"В случае своевременного предоставления достаточных объемов военной помощи, это позволит украинской армии эффективно проводить оборонительные операции. Но заявленные пакеты пока недостаточны для планирования стратегических наступательных действий в этом году", – предупреждает Игорь Попов.

Ситуация на фронте, подчеркивает он, будет определяющим фактором для дипломатических переговоров как на Саммите мира, так и на многочисленных встречах между ЕС, США, Китаем – с последующей передачей в Россию совместно выработанного плана по мирному урегулированию.

Украина должна позиционировать себя как острие в битве добра и зла

Директор Института мировой политики, политический эксперт, автор книги "Гибридная война" Евгений Магда рассуждает следующим образом:

"США предоставляют Украине наибольший объем военной и финансовой помощи. Но они эту помощь из-за позиции Администрации Байдена приостанавливали на достаточно длительный и ощутимый для Украины срок. Сейчас идет риторика – мы всё успеем, мы всё сделаем. Но такое раскаянье американских чиновников, на самом деле, имеет исключительно политический подтекст. Как и многое в нашей жизни".

По мнению эксперта, США не оставят Украину один на один с РФ. У американцев есть понимание того, что это будет тогда направлено, как минимум, против Администрации Байдена.

"Учитывая, что решение о поддержке нашей страны было двухпартийным, нам следует сосредотачиваться на усилении именно такой – двухпартийной – поддержки. Говорить о том, что США выигрывают от поддержки Украины. Соответственно, мы должны искать общий язык с американцами, быть для них значимыми, весомыми, интересными. Это на сегодня наше стратегическое задание", – уверен Евгений Магда.

Украина, продолжает он, должна позиционировать себя как острие в битве добра и зла. Не просто темой американской избирательной кампания, а страной – стратегическим партнером для США. Это непросто, но — у нас нет другого выбора, поясняет эксперт.

"Приезд в Киев госсекретаря Блинкена свидетельствует, что Штаты держат руку на пульсе событий в Украине. И демонстрируют решительность, которой у них не было определенный период, но которая сейчас восстановилось", – заключает Евгений Магда.

США нужно действовать

Телеведущий, медиаэксперт, политический обозреватель Сергей Дойко уверяет, что во время своих программ часто обсуждает тему – почему США так тянут с мощной поддержкой Украины, почему не так живо решают вопросы выделения нам помощи.

"Этот вопрос я не раз обсуждал с адвокатом, политическим стратегом, членом Совета директоров международного правозащитного агентства WEST SUPPORT (США) Юрием Ванетиком. И он сказал полуфилососфскую вещь, которая поясняет и приезд Блинкена, и украинские контекст избирательной кампании в США, и в канву общего отношения американцев к российско-украинской войне. Поясняя, почему Штаты тому же Израилю помогли много и сразу после нападения ХАМАС, в процессе ракетно-дроновой атаки Ирана, а Украине после нападения РФ, длящегося третий год – нет, Ванетик обратил внимание на американский менталитет. По его словам, США – страна экстремальностей и реакций на резонансные вещи. Она остро реагирует на события, когда те реально происходят. То есть, быстрая реакция возможна на нечто крайне резонансное и очень конкретное. И если бы такого массированного обстрела Израиля со стороны Ирана не было – не было бы и столь быстрой и острой реакции со стороны США", – отмечает эксперт.

Он напоминает, что Штаты по нарастающей помогали Украине сразу после российского вторжения. Давали то, что ранее казалось нереальным (те же системы "Пэтриот"). А потому было резкая пробуксовка. Приведшая к проблем с нашим контрнаступлением – и усилением российских наступательных действий.

"Если американцы опять будут тянуть, уже после принятия законопроекта о помощи и его подписания Байдена, видя наступление россиян, если это на третьем году войны не станет соответствующим стимулом – как можно США называть первыми в мире? Как Администрация Байдена сможет объяснить американцам, которые – за Украину, за победу Украины – почему всё так? Почему лендлиз так и не пошел, почему закон принимали семь месяцев, почему у нас до сих пор нет соответствующих вооружений? С точки зрения системности реакций на стимул – где реакция должным образом? Уже начинают ставить под сомнение мощь, силу, слова и действия США. И если сейчас не будут приняты мощные решения, не будет реальной и сильной помощи, это подточит основы США как глобального лидера и демократического мира – как наиболее верной системы ценностей. Исходя из этого, есть четкое ощущение, что последние переговоры, неожиданные приезды в Киев ввиду обострившейся ситуации – это о понимании США и Европой необходимости сделать что-то более конкретное, чтоб переломить ситуацию в пользу Украины. Иначе логика их слов, ценностей, позиций пошатнется. Со всеми вытекающими...", – прогнозирует Сергей Дойко.

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