Не захват Харькова: стало известно: какую задачу Путина выполняют оккупанты на Харьковщине

Относительно быстрые темпы продвижения российских войск в районе города Волчанск Харьковской области свидетельствуют о том, что российские войска предпочитают создание в регионе "буферной зоны", а не более глубокое проникновение вглубь страны. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в обновленном отчете Института изучения войны (ISW).

Российские военные. Фото: из открытых источников

Американские аналитики пока не фиксировали подтверждений того, что российские войска переправились на южный берег реки Волчья в Волчанске либо его ближайших окрестностях. 12 мая россияне ударили по мостам через реку непосредственно к западу и востоку от города, а 13 мая начали обстреливать мосты через реку и логистические маршруты в самом Волчанске. Из-за этого в распоряжении Сил обороны остались только два пригодных для использования моста через реку Волчья в черте города.

В ISW не смогли четко установить, почему армия РФ нацелилась именно на мосты, ведь они нужны агрессору для перехода и обеспечения стабильной логистики через реку и дальнейших наступательных операций вглубь севера Харьковской области. В Институте предполагают, что это свидетельствует о намерениях российских войск немедленно добиться победы в неукрепленном районе на севере Украины.

Кроме того, в ночь на 12 мая и в течение дня 13 мая, российские войска также перебрасывали бронетехнику в этот район, в частности атаковали Волчанск неустановленным количеством танков.

"Развертывание бронетехники в этом районе свидетельствует о том, что российские войска стремятся быстро одержать победу, но, похоже, пока они не создают условий для того, чтобы эта победа была достигнута на южном берегу реки Волчья в глубине северной части Харьковской области. Эти факторы указывают на то, что россияне, вероятно, пытаются создать обещанную "буферную зону" в приграничной зоне вместо того, чтобы продвигаться вглубь Харьковской области либо в направлении Харькова", — говорится в отчете ISW.

Отмечается, ранее российский диктатор Владимир Путин и другие официальные лица Кремля неоднократно предлагали создать "демилитаризованную буферную зону" на территории оккупированной Украины для защиты территории РФ от украинских ударов. 13 мая посол России в США Анатолий Антонов напрямую связал создание такой буферной зоны активизацию российских наступательных операций к югу от Белгородской области.

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