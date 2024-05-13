Что происходит на Харьковщине: есть ли угроза захвата Харькова

У России могут быть ресурсы для обострения действий в приграничной территории Харьковской области. Однако о наступлении на Харьков речь не идет. Об этом говорит ряд экспертов, в том числе руководитель Центра противодействия дезинформации СНБО Андрей Коваленко. Что происходит на Харьковщине и почему? Действительно ли оборона ВСУ прочна и угрозы для захвата Харькова нет? Портал "Комментарии" с этими вопросами обратился к экспертам.

Война в Украине. Фото: из открытых источников

Пока россияне не задействовали группировку, способную захватить Харьков

Старший лейтенант, рыцарь ордена Богдана Хмельницкого, бывший командир роты 47-й бригады, эксперт Аналитической группы "Левиафан" Николай Мельник считает, что смысл новой российской атаки на Слобожанщину состоит в попытке распорошения резервов ВСУ.

"Враг понимает, что резервы, силы и средства у нас ограничены. Соответственно, постоянно увеличивая количество мест боестолкновения, пытается расшатать систему обороны Украины. Эта тактика будет иметь успех, пока наши боевые части останутся укомплектованными лишь на 50%, пока у нас будут ужасные перебои с артой, пока сохранится то соотношение сил и средств (не в нашу пользу), которое образовалось примерно в январе-феврале 2024 года. Именно целью еще большего распорошения Сил обороны враг может создать подобные Харьковскому плацдармы на территории Черниговщины, Сумщины. Артиллерии, техники и живой силы у россиян хватает", – отмечает эксперт.

Панацея тут, по его мнению, лишь в усилении мобилизации, переводе всей экономики на военные рельсы, как было в феврале-марте 2022-го, в увеличении поддержки Украины со стороны Запада. Без этого россияне будут постоянно пытаться увеличить протяженность фронта, предупреждает ветеран.

"Что касается вероятности российской атаки на Харьков и нашей готовности к этому. Сейчас следует отталкиваться лишь от официальных заявлений уполномоченных на это лиц, – акцентирует Николай Мельник. – Я не готов сказать, насколько в районе Харькова мощные фортификационные сооружения. Мы видели сюжеты, где есть и "зубы драконы", и прочие укрепления. Но насколько такая линия тотальна? Хочется верить тому, что мы реально готовы. Пока можно констатировать, что россияне не применили тех сил и средств, которые можно считать группировкой, способной на захват Харькова. Всё зависит от того, насколько ответственно старшее военное руководство отнеслось к поставленным президентом задачам по строительству соответствующих фортификационных сооружений, в том числе на севере Украины".

Основной удар готовится на Донецком и Луганском направлении

Эксперт в вопросах национальной безопасности и обороны, участник программы Украина-НАТО Катерина Коваль поясняет:

"Прежде всего, следует ориентироваться на официальные источники, официальные заявления. А они уже неоднократно дали понять, что наступление на Харьковскую область производится россиянами для отвода глаз от Донецкого и Луганского направлений. Основной удар готовится именно там".

Наши разведки и аналитики предполагали нечто подобное, акцентирует эксперт. Готовили оборону. Знали, что россияне будут своими наступательными действиями пытаться сорвать намеченный на середину июня Глобальный саммит мира в Швейцарии.

"Рекомендую не доверять рашистскому ИПСО касательно планов по скорому захвату Харькова, не поддаваться панике. И Харьков, и Харьковская область, и вся Украина показали, что "русский мир" тут никто не ждет. И на третьем году широкомасштабной агрессии лишь еще больше укрепились в своем мнении. Так что выстоит и Харьков, и вся Украина. Я в этом не сомневаюсь", – отмечает Катерина Коваль.

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