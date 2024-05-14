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Украина провела срочные переговоры с США о ситуации на фронте: о чем шла речь

Об итогах переговоров отчитались, как в Киеве, так и в Вашингтоне

сегодня, 07:35
Автор:
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Кравцев Сергей
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Представители военного и политического руководства Украины провели переговоры с топ-чиновниками США о нуждах ВСУ для сдерживания российской широкомасштабной агрессии, в частности, ускорения поставок вооружений. Отдельно было уделено внимание текущей ситуации на фронте в Украине. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в сообщении главнокомандующего ВСУ генерал-полковника Александра Сырского и главы Офиса президента Украины Андрея Ермака.

Украина провела срочные переговоры с США о ситуации на фронте: о чем шла речь

Умеров и Сырский. Фото: из открытых источников

В разговоре с украинской стороны участвовали кроме главкома и главы ОП также министр обороны Рустем Умеров. С американской стороны – советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан, глава Пентагона Ллойд Остин и глава Объединенного комитета начальников штабов Чарльз Браун.

Андрей Ермак рассказал, что это был "подробный разговор о ситуации на фронте, наступательных попытках россиян, и о том, какая помощь нужна Украине уже".

В ОП подчеркнули, что Украине очень необходимо ускорение поставок вооружений.

"Это подробно проговорили. Благодарю наших союзников за помощь. Вместе сможем разрушить планы россиян", — написал Ермак.

Со своей стороны Сырский отметил, что во время беседы с американскими топ-чиновниками стороны обсудили ситуацию на фронте, а также "помощь, которая нужна Украине на поле боя".

Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан на брифинге в Белом доме заявил, что переговоры продолжались 90 минут. Их участники обсудили детальную ситуацию на фронте, а также определили образцы вооружений, в которых нуждается Украина.

"В частности, мы обсудили механизм сортировки, какие вооружения следует доставить быстрее, чтобы ВСУ могли противостоять российскому наступлению", — отметил Салливан.

Он также добавил, что Белый дом сотрудничает с Украиной на самом высоком правительственном уровне, чтобы быть уверенными и гарантировать, что США делают все возможное для доставки вооружений в Украину.

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