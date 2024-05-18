Только первая волна атак: Зеленский сделал заявление о новом наступлении РФ

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Кравцев Сергей
Наступление России в Харьковской области может быть только "первой волной". Как передает портал "Комментарии", такое мнение в интервью "AFP" высказал президент Украины Владимир Зеленский.
Владимир Зеленский. Фото: сайт Офиса президента Украины
Лидер украинцев отметил, наступление России "может состоять из нескольких волн, была первая волна" в Харьковской области.
Президент добавил, что в целом ситуация в Харьковской области, где Россия захватила несколько приграничных сел, "контролируемая", но "не стабилизированная".
В частности, по его информации, российские войска проникли на 5-10 километров вдоль северо-восточной границы, прежде чем они были остановлены украинскими войсками.
Что касается Харькова, то Владимир Зеленский считает, что российские силы "хотят атаковать" город, хотя понимают, что это будет "очень тяжело". В то же время, по его словам, "если так будет продолжаться и дальше, мы будем вынуждены создать зону безопасности".
При этом российский диктатор Владимир Путин, находясь с визитом в Китае, заверил, что у России нет планов оккупировать Харьков.
Читайте также на портале "Комментарии" — партнеры Украины опасаются непредсказуемых последствий в случае проигрыша России в войне, в первую очередь из-за того, что такой сценарий может иметь непредсказуемые последствия для мировой геополитики. Такое заявление во время общения с представителями медиа сделал президент Украины Владимир Зеленский.
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