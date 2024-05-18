Только первая волна атак: Зеленский сделал заявление о новом наступлении РФ

Наступление России в Харьковской области может быть только "первой волной". Как передает портал "Комментарии", такое мнение в интервью "AFP" высказал президент Украины Владимир Зеленский.

Владимир Зеленский. Фото: сайт Офиса президента Украины

Лидер украинцев отметил, наступление России "может состоять из нескольких волн, была первая волна" в Харьковской области.

Президент добавил, что в целом ситуация в Харьковской области, где Россия захватила несколько приграничных сел, "контролируемая", но "не стабилизированная".

В частности, по его информации, российские войска проникли на 5-10 километров вдоль северо-восточной границы, прежде чем они были остановлены украинскими войсками.

"Мы должны быть трезвыми и понимать, что они идут глубже на нашу территорию. А не наоборот. И это все равно их преимущество", — сказал президент, добавив, что все же не считает это большим успехом для РФ.

Что касается Харькова, то Владимир Зеленский считает, что российские силы "хотят атаковать" город, хотя понимают, что это будет "очень тяжело". В то же время, по его словам, "если так будет продолжаться и дальше, мы будем вынуждены создать зону безопасности".

При этом российский диктатор Владимир Путин, находясь с визитом в Китае, заверил, что у России нет планов оккупировать Харьков.

Читайте также на портале "Комментарии" — партнеры Украины опасаются непредсказуемых последствий в случае проигрыша России в войне, в первую очередь из-за того, что такой сценарий может иметь непредсказуемые последствия для мировой геополитики. Такое заявление во время общения с представителями медиа сделал президент Украины Владимир Зеленский.



