Российский правитель Владимир Путин заявил, что "по состоянию на сегодняшний день" РФ не планирует захватить украинский Харьков. Как передает портал "Комментарии", такое заявление российского диктатора цитирует российское пропагандистское издание "РИА Новости"

Владимир Путин. Фото: из открытых источников

"Что касается Харькова, то таких планов на сегодняшний день нет", – высказался Путин.

При этом хозяин Кремля заявил, что российские войска в Харьковской области "каждый день двигаются строго по плану и добиваются и успехов".

По информации Генштаба ВСУ российские войска расширили зону активных боевых действий почти на 70 километров в Харьковской области, таким образом пытаясь заставить украинскую сторону задействовать дополнительные бригады из резерва.

При этом, по информации Сырского, оккупанты сосредоточили свои основные усилия на направлении Стрилеча – Липцы. Также они не оставляют попыток захватить Волчанск, чтобы потом выйти на Белый Колодец, чтобы развернуть наступления в тыл украинских войск.

Для достижения этой цели российские захватчики создали, а также значительно усилили оперативно-тактическую группировку войск Север, в состав которой вошли боевые части 6 армии, 11 и 44 армейских корпусов.

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Также издание "Комментарии" сообщало — россияне продолжают продвигаться вперед на Харьковском направлении, оккупируя новые села и приближаясь к городу Волчанск. На Западе военные эксперты, некоторые политики и аналитики всё чаще стали признавать, что совершили огромную ошибку, затягивая с предоставлением помощи Украине из-за опасений, что это вызовет новую эскалацию со стороны России. Путин и так постоянно "эскалирует", в том числе сметая ракетами и дронами украинские города и инфраструктуру. Эксперты проанализировали для портала "Комментарии" происходящее сейчас на фронтах российско-украинской войны.



