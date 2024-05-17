Сырский рассказал о ситуации на Хірьковщине: что задумал враг

По информации Александра Сырского, российские оккупанты сейчас расширили зону активных боевых действий почти на 70 километров. С помощью таких действий они хотят вынудить военное руководство задействовать на Харьковском направлении резервы.

Александр Сырский

При этом, по информации Сырского, оккупанты сосредоточили свои основные усилия на направлении Стрилеча – Липцы. Также они не оставляют попыток захватить Волчанск, чтобы потом выйти на Белый Колодец, чтобы развернуть наступления в тыл украинских войск.

Для достижения этой цели российские захватчики создали, а также значительно усилили оперативно-тактическую группировку войск Север, в состав которой вошли боевые части 6 армии, 11 и 44 армейских корпусов.

При этом Сырский утверждает, что оккупанты начали свое наступление значительно раньше запланированного срока. Такое решение было принято после того, как они увидели, что на Харьковское направление перебрасываются резервы. Впрочем, подчеркнул Главнокомандующий ВСУ, противнику все же не удалось прорвать оборону.

Кроме того, Сырский наметил основные задачи ВСУ. По его словам, в первую очередь нужно не допустить дальнейшего продвижения российских войск. По его мнению, необходимо использовать преимущество в дронах и средствах РЭБ.

Сырский подчеркнул, что именно этот вопрос, а также вопрос проведения перегруппировки войск, он обсуждал непосредственно на Харьковщине.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что оккупанты пошли наступлением на Харьковскую область. По словам президента Владимира Зеленского, они смогли это сделать, поскольку у украинских защитников нет достаточно оружия и систем ПВО, чтобы противодействовать вражеским атакам. Согласны с заявлениями и западные журналисты.



