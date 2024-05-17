Зеленский рассказал, куда удалось прорваться россиянам на Харьковщине

Российские оккупационные войска сумели прорваться только до первой линии украинской обороны. До "бетонной линии обороны" враг не дошел, и то, что так кто-то говорит, — "это бред". Как передает портал "Комментарии", такое заявление во время общения с представителями масс-медиа сделал президент Украины Владимир Зеленский.

Владимир Зеленский. Фото: сайт Офиса президента Украины

Президент пояснил, что первая линия – это не граница, там невозможно строить, потому что из-за соответствующего оружия, которым работали россияне, наши люди погибали. Оккупационные войска примерно там сейчас и находятся.

Глава государства подчеркнул еще раз, что речь исключительно о первой линии обороны, которую построили на войне, под постоянным огнем, наши защитники.

"Первую и вторую линию строят военные, а третья линия построена местными властями. Она самая мощная – не потому, что они лучше военных, а просто потому, что она дальше от оружия, от снарядов, от обстрелов", – высказался лидер украинцев.

Напомним, 10 мая российские оккупационные войска активизировались на севере Харьковщины. Противник сумел оккупировать ряд населенных пунктов в "серой" зоне.

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