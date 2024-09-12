DeepState сообщает об оккупации РФ еще одного населенного пункта: какие еще на очереди

Практически ежедневно российские оккупационные войска имеют продвижение на Донбассе. Россияне продолжают продавливать позиции Силы обороны Украины в Донецкой области. Как передает портал "Комментарии", такие данные подтверждает мониторинговый проект DeepState.

Российские войска. Фото: из открытых источников

Аналитики отмечают, что врагу удалось оккупировать еще один населенный пункт Донецкой области – село Лесовка Покровского района.

"Враг оккупировал Лесовку, а также продвинулся возле Лисовки, Клещиевки, Невельского, в Украинска и окрестностях. Уточнен район Калиновки", – говорится в сообщении.

Отметим, ранее аналитики проекта DeepState обновили карту боевых действий, в пояснительной записке к которой сообщили о том, что оккупанты захватили населенный пункт Водяное и продвинулись в Гродовке Донецкой области.

Продвижение оккупантов на Покровском направлении подтверждают и в Институте изучения войны. В отчете американских экспертов сообщается, что российские силы, продолжали продвигаться в направлении Покровска, но здесь оборонительные позиции ВСУ очень прочны. Поэтому особого успеха у противника нет.

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Также издание "Комментарии" сообщало – началось то, о чем предупреждали: в DeepState сигнализируют о большом штурме россиян. Теперь уже ВСУ приходится отбиваться и любой ценой удерживать занятые позиции.



