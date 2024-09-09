Оккупанты имеют продвижение на фронте – карта DeepState

Аналитики проекта DeepState обновили карту боевых действий, в пояснительной записке к которой сообщили о том, что оккупанты захватили населенный пункт Водяное и продвинулись в Гродовке Донецкой области, информирует портал "Комментарии".

Карта боевых действий DeepState, скриншот

В сводке Института изучения войны за 8 сентября сообщается, что российские силы, продолжали продвигаться в направлении Покровска, но не достигли никаких подтвержденных успехов 8 сентября.

"Российский военный заявил, что российские силы продвинулись ближе к Горняку (юго-восточнее Покровска), хотя ISW не наблюдал визуального подтверждения этого заявления. Министерство обороны россии заявило, что российские силы захватили Новогродовку (юго-восточнее Покровска) и ISW оценило, что российские силы, вероятно, захватили город по состоянию на 2 сентября.

Российские силы не добились никаких подтвержденных успехов к западу от Донецка 8 сентября на фоне наступательных операций в этом районе. Российский блогер заявил, что российские силы продвинулись дальше на северо-западе Красногоровки, хотя ISW не наблюдал визуального подтверждения этого заявления", – отмечают в ISW.

Также сообщается, что продолжались к северу и северо-востоку от Харькова 8 сентября, но подтвержденных изменений на линии фронта не было. Харьковская группа войск Украины сообщила, что российские войска провели удар термобарической артиллерией ТОС-1А по агрегатному заводу в центральной части Волчанска.

Российские войска продолжали наступательные операции вдоль линии Купянск-Сватово-Кременная 8 сентября, но не добились никаких подтвержденных успехов. Отмечается, что российские войска продолжают обстреливать украинские понтонные переправы через реку Оскол.

Кроме того, оккупанты недавно продвинулись в восточном Торецке и продолжили наступательные операции в этом районе 8 сентября. По данным ISW, геолокационные кадры, опубликованные 8 сентября, указывают на то, что российские войска недавно продвинулись в восточном Торецке.

"Российские блогеры заявили, что украинские войска продолжили контратаки в Нью-Йорке (южнее Торецка) 8 сентября и продвинулись в центр Нью-Йорка 7 сентября. ISW обнаружила геолокационные кадры недавней контратаки украинских войск на северо-западе Нью-Йорка и удержание позиций в поселении, но пока не получила визуального подтверждения того, что украинские войска недавно отвоевали дополнительные территории в Нью-Йорке", – говорится в сообщении.

Позиционные бои продолжались на западе Запорожской области 8 сентября, но никаких подтвержденных изменений на фронте не было. Российские блогеры утверждали, что российские войска продвинулись в Роботино и захватили два опорных пункта к западу от Новопроковки (к северо-востоку от Роботино), хотя ISW не наблюдала визуальных доказательств этих заявлений.