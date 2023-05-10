Дальнобойные ракеты для Украины: стало известно, последует ли Вашингтон примеру Лондона

Белый дом непоколебим в своей позиции. Именно поэтому Джо Байдена не планирует следовать примеру руководства Великобритании и давать согласие на отправку ракет дальнего радиуса действия в Украину. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет рейтинговое издание "Politico".

Дальнобойные ракеты. Фото: из открытых источников

Издание отмечает, что США считают эту проблему решенной благодаря запланированной поставке из Великобритании. В Вашингтоне не считают, что Киеву нужно поставить еще больше таких ракет.

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Лондон намерен отправить Киеву ракеты с дальностью действия 300 км.

Это такой же радиус дальности, как у армейской тактической ракетной системы, известной как ATACMS, которую Вашингтон отказался передать Украине.

"Politico" цитирует американского чиновника, который сказал, что "наша политика в отношении ATACMS не изменилась". Вместо этого он заявил, что США будут продолжать предоставлять Украине комплексы "Patriot", боеприпасы и новейшую бронетехнику.

Отметим, ранее "Комментарии" сообщали — глава МИД Великобритании Джеймс Клеверли отправился в Вашингтон для встреч с администрацией президента США и Конгрессом по сохранению поддержки Украины и обеспечения ее победы в войне.

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