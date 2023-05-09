День Европы вместо Дня победы: о чем говорит такой разворот – как отнесутся украинцы

Россия продолжает ракетный террор против Украины, традиционно усилив его под "сакральные" для себя даты. Так, в ночь на 9 мая была очередная массированная атака на Киев, однако силы ПВО уничтожили все вражеские цели. Всего же за две волны обстрелов этой ночью агрессор выпустил по Украине 25 крылатых ракет "Калибр" и Х-101/Х-555, причем 23 из них были сбиты нашей системой ПВО. На этом фоне еще более актуальной выглядит инициатива президента Украины о том, что 8 мая мы отмечали День памяти и победы над нацизмом во Второй мировой войне 1939-1945 годов, а 9 мая – День Европы. Издание "Комментарии" продолжает обсуждать этот шаг украинской власти с экспертами.

День Европы. Фото: из открытых источников

Любые инициативы такого рода следует принимать с учетом общественного мнения

Доктор философских наук, генеральный директор Киевского международного института социологии (КМИС), профессор кафедры социологии Университета "Киево-Могилянская Академия" Владимир Паниотто поделился таким мнением:

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"Полагаю, что эта инициатива своевременна. Вместе с тем, мне кажется, что любые инициативы такого рода следует принимать с учетом общественного мнения. Было бы хорошо, если бы президент заказал опрос (на это требуется не больше недели) и выяснил, поддерживается ли обществом такое предложение. И, если поддерживается, то перед подачей законопроекта опубликовал бы результаты опроса. Это усилило бы поддержку законопроекта и даже те, кто "против", видели бы, что они в меньшинстве".

По словам Владимира Паниотто, КМИС регулярно проводит опросы, посвященные популярности тех или иных праздников. Последний такой проводили в феврале 2023. Вопрос, который задавали – "Какие из этих государственных праздников являются для Вас наиболее важными или любимыми? Укажите не более 5 праздников".

Результаты касательно Дня Победы выглядели так: 2010 (58%), 2013 (40%), 2016 (35%), 2017 (37%), 2018 (31%), 2020 (33%), 2021 (30%), 2023 (13%).

"В 2010 году День Победы был одним из самых важных праздников, по популярности (58%) он уступал лишь Рождеству, Новому году и Пасхе. Сейчас же он в конце списка, наиболее важным его считают лишь 13%, менее важным является лишь 1 мая, – отмечает Владимир Паниотто. – В ответ на вопрос, какую дату надо праздновать, большинство (62%) ответило, что Украина должна отмечать День памяти и примирения 8 мая, а 22% – День победы над нацизмом 9 мая. Исходя из имеющихся данных, можно предположить, что большинство поддержит президентскую инициативу, а против нее будет не более 13-22%. Поэтому я полагаю, что инициатива является своевременной".

Мы сейчас ударными темпами отходим от всего советского, российского

Основатель социологической компании Active Group, политический эксперт Андрей Еременко акцентирует, что у нас идет процесс большей синхронизации с Европой во всём. Отсюда и отмечание 8 мая Дня памяти и победы над нацизмом во Второй мировой войне 1939-1945 годов (европейская традиция).

"А, во-вторых, – продолжает он, – Россия превратила 9 мая не в праздник Победы, а в какое-то религиозное шествие вокруг культа войны. Все эти "можем повторить", "бессмертные полки", штурмы трафаретного Рейхстага… Это победобесие просто испортило, извратило изначальную суть праздника. Одна из задач побед в любой войне, в том числе в этой, – чтобы войн больше не было. А РФ, напротив, использовала 9 мая для пропаганды войны, для разжигания ненависти. И синхронизироваться с этим Украина уже просто больше не может. Поэтому понято, почему мы отстраиваемся от этой даты как Дня Победы, предпочитая отмечать теперь 9 мая День Европы. Тем более, что мы заявили евроинтеграцию, равно как евроатлантическую интеграцию, своими стратегическими целями".

По словам эксперта, мы сейчас ударными темпами отходим от всего советского, российского. В истории, культуре, искусстве. И более чем логично отойти от главного для России праздника, который превратился силами ее пропаганды и вождей в тотальное мракобесие, констатирует Андрей Еременко.

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