День Европы вместо Дня победы: о чем говорит такой разворот – как отнесутся украинцы

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Кравцев Сергей
Россия продолжает ракетный террор против Украины, традиционно усилив его под "сакральные" для себя даты. Так, в ночь на 9 мая была очередная массированная атака на Киев, однако силы ПВО уничтожили все вражеские цели. Всего же за две волны обстрелов этой ночью агрессор выпустил по Украине 25 крылатых ракет "Калибр" и Х-101/Х-555, причем 23 из них были сбиты нашей системой ПВО. На этом фоне еще более актуальной выглядит инициатива президента Украины о том, что 8 мая мы отмечали День памяти и победы над нацизмом во Второй мировой войне 1939-1945 годов, а 9 мая – День Европы. Издание "Комментарии" продолжает обсуждать этот шаг украинской власти с экспертами.
День Европы. Фото: из открытых источников
Доктор философских наук, генеральный директор Киевского международного института социологии (КМИС), профессор кафедры социологии Университета "Киево-Могилянская Академия" Владимир Паниотто поделился таким мнением:
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По словам Владимира Паниотто, КМИС регулярно проводит опросы, посвященные популярности тех или иных праздников. Последний такой проводили в феврале 2023. Вопрос, который задавали – "Какие из этих государственных праздников являются для Вас наиболее важными или любимыми? Укажите не более 5 праздников".
Результаты касательно Дня Победы выглядели так: 2010 (58%), 2013 (40%), 2016 (35%), 2017 (37%), 2018 (31%), 2020 (33%), 2021 (30%), 2023 (13%).
Основатель социологической компании Active Group, политический эксперт Андрей Еременко акцентирует, что у нас идет процесс большей синхронизации с Европой во всём. Отсюда и отмечание 8 мая Дня памяти и победы над нацизмом во Второй мировой войне 1939-1945 годов (европейская традиция).
По словам эксперта, мы сейчас ударными темпами отходим от всего советского, российского. В истории, культуре, искусстве. И более чем логично отойти от главного для России праздника, который превратился силами ее пропаганды и вождей в тотальное мракобесие, констатирует Андрей Еременко.
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