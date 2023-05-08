Считают ли украинцы Путина современным Гитлером: результаты опроса

Отношение граждан Украины к президенту Российской Федерации однозначно – 94% респондентов считают, что Путин является современным Гитлером. Как передает портал "Комментарии", об этом свидетельствуют данные опроса Центра Разумкова и Фонда "Демократические инициативы".

Владимир Путин. Фото из открытых источников

По данным опроса, я и раньше около 92% украинцев верят в победу Украины в войне против России. При этом не наблюдается существенных региональных отличий — жители всех регионов Украины в абсолютном большинстве верят, что Украина одержит победу над агрессором.

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Опрос проведен Центром Разумкова и Фондом "Демократические инициативы" с 23 по 30 марта 2023 среди 2017 респондентов. Опрос проводился методом личного интервью (face-to-face) во всех регионах Украины, за исключением оккупированных Россией территорий. Теоретическая погрешность выборки не превышает 2,3%.

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Также издание "Комментарии" сообщало – министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что завершается подготовка к давно анонсируемому контрнаступлению ВСУ. Он также уверяет, что мы обязательно получим современные истребители. Хоть и признал, что партнеры медлят, как и практически с каждым новым образом поставляемых нам вооружений. О чем говорят данные заявления Резникова и в целом шумиха вокруг подготовки контрнаступления? Издание "Комментарии" с этим вопросом обратилось к экспертам.

Ранее "Комментарии" писали — в Кремле заявили, что Украина атаковала резиденцию Путина. При этом пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что Путин в это время не находился в Кремле.



