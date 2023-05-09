logo

BTC/USD

27656.83

ETH/USD

1846.13

LTC/USD

78.28

USD/UAH

37.52

EUR/UAH

41.50

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Война с Россией Ракетная атака на Киев: феноменальный результат работы ПВО
commentss НОВОСТИ Все новости

Ракетная атака на Киев: феноменальный результат работы ПВО

Для удара по столице Украины оккупанты применили бомбардировщики Ту-95МС из района Каспийского моря

сегодня, 07:17
Поделитесь публикацией:
Автор:

Кравцев Сергей

Российские захватнические войска сегодня ночью, 9 мая, нанесли ракетный удар по Киеву. Силы ПВО уничтожили все вражеские цели. Об этом сообщает портал "Комментарии", со ссылкой на Telegram Киевской ГВА.

Ракетная атака на Киев: феноменальный результат работы ПВО

Ракетный удар. Фото: из открытых источников

"Ночная атака была осуществлена с четырех бортов стратегических бомбардировщиков Ту-95МС из района Каспийского моря. Накануне оккупанты намеренно задействовали рекордное количество Shahed, чтобы выявить и максимально истощить ПВО Киева", — говорится в сообщении ГВА.


Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Сообщается, что выпущенные крылатые ракеты, наиболее вероятно всего типа Х-101 (Х-555), не достигли своих целей. По предварительной информации, в воздушном пространстве вокруг Киева было обнаружено и уничтожено около полутора десятков вражеских воздушных целей, попаданий не допущено.

Читайте также на портале "Комментарии" — Россия продолжает активно атаковать Украину ракетами и дронами. Тем временем Главное управление разведки Минобороны Украины предупреждает, что спецслужбы страны-агрессора могут устроить к сакральному для РФ 9 мая провокации, причем, направленные против российского же гражданского населения. Ранее сообщилось, что на территории Брянской и Курской областей могут устроить имитацию захвата заложников с переодеванием в форму украинских военных. О чем говорят последние действия страны-агрессора? Откуда такая зависимость от "сакральных дат" и такая тяга к провокациям и вообще имитации процессов? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.

Также издание "Комментарии" сообщало – стоит ли гражданам Украины в оккупации брать российский паспорт: что думают украинцы.




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://t.me/VA_Kyiv/1661
Теги:
comments

Обсуждения


Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!