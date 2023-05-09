Ракетная атака на Киев: феноменальный результат работы ПВО

Российские захватнические войска сегодня ночью, 9 мая, нанесли ракетный удар по Киеву. Силы ПВО уничтожили все вражеские цели. Об этом сообщает портал "Комментарии", со ссылкой на Telegram Киевской ГВА.

Ракетный удар. Фото: из открытых источников

"Ночная атака была осуществлена с четырех бортов стратегических бомбардировщиков Ту-95МС из района Каспийского моря. Накануне оккупанты намеренно задействовали рекордное количество Shahed, чтобы выявить и максимально истощить ПВО Киева", — говорится в сообщении ГВА.

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Сообщается, что выпущенные крылатые ракеты, наиболее вероятно всего типа Х-101 (Х-555), не достигли своих целей. По предварительной информации, в воздушном пространстве вокруг Киева было обнаружено и уничтожено около полутора десятков вражеских воздушных целей, попаданий не допущено.

Читайте также на портале "Комментарии" — Россия продолжает активно атаковать Украину ракетами и дронами. Тем временем Главное управление разведки Минобороны Украины предупреждает, что спецслужбы страны-агрессора могут устроить к сакральному для РФ 9 мая провокации, причем, направленные против российского же гражданского населения. Ранее сообщилось, что на территории Брянской и Курской областей могут устроить имитацию захвата заложников с переодеванием в форму украинских военных. О чем говорят последние действия страны-агрессора? Откуда такая зависимость от "сакральных дат" и такая тяга к провокациям и вообще имитации процессов? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.

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