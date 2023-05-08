Стоит ли гражданам Украины в оккупации брать российский паспорт: что думают украинцы

Из-за противоречивых заявлений представителей украинской власти в соцсети и СМИ разгорелось активно обсуждение относительно, стоит ли украинским гражданам брать российской паспорт в оккупации. Как передает портал "Комментарии", что думают сами украинцы на этот счет – выяснили социологи Active Group.

Российский паспорт. Фото из открытых источников

Во время социологического опроса украинцам поставили вопрос: можно ли нашим соотечественникам, которые остались в оккупации получать российские паспорта. Подавляющие большинство респондентов 70,5% выбрало ответ, что российские паспорта можно брать, но только, если это крайняя мера, чтобы сохранить свою жизнь и свободу. При этом 19,2% наших соотечественников негативно высказались относительно этого, заявив, что ни при каких обстоятельства принимать российское гражданство нельзя, даже находясь в оккупации. 7,5% заявили, что не могут однозначно ответить на вопрос.

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Также социологи спросили у украинцев, слышали ли они, что российская власть заставляет наших соотечественников, которые находятся в оккупации, получать российские паспорта? 80,6% ответили, что слышали о таком. 12,7% ответили, что что-то слышали, но не уверены. 6,7% заявили. Что ничего подобного не слышали ранее.

Отметим, Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец считает, что для сохранения жизни украинцы на временно оккупированных территориях должны брать российские паспорта, чтобы обеспечить свое выживание. В свою очередь, вице-премьер, министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук призывает не делать этого. И требует от Красного Креста заставить россиян открыть гуманитарные коридоры для выезда всех желающих из оккупации. Кто прав, кто нет в данной ситуации? О чем говорит ускорение рос-паспортизации на временно оккупированных территориях? Портал "Комментарии" с этими вопросами обратился к экспертам.

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