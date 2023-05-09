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Глава МИД Британии отправился в США: будут обсуждать обеспечение победы Украины

Главный дипломат Великобритании подчеркнет важность постоянного единого международного фронта для обеспечения победы Украины

сегодня, 14:00
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Автор:

Кравцев Сергей

Глава МИД Великобритании Джеймс Клеверли отправился в Вашингтон для встреч с администрацией президента США и Конгрессом по сохранению поддержки Украины и обеспечения ее победы в войне. Об этом сообщила пресс-служба британского ведомства, пишет портал "Комментарии".

Глава МИД Британии отправился в США: будут обсуждать обеспечение победы Украины

Глава МИД Великобритании Джеймс Клеверли. Фото: из открытых источников

В США Клеверли проведет встречи с госсекретарем Энтони Блинкеном и ведущими деятелями демократов и республиканцев в Конгрессе.


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В Вашингтоне Клеверли подчеркнет важность постоянного единого международного фронта для обеспечения победы Украины, отметили в ведомстве. Клеверли также использует свои встречи для поощрения двусторонних инвестиционных отношений между Британией и США на сумму 1 триллион долларов США, что будет способствовать экономическому росту в обеих странах. 

"Независимо от того, идет ли речь о защите наших друзей в Украине, или о содействии трансатлантического процветания через наши инвестиционные отношения на 1 триллион долларов, отношения Великобритании и США продолжают улучшать жизнь наших людей и мира", – прокомментировал Клеверли.

Сегодня Клеверли встретится с Блинкеном, а в среду он проведет переговоры с ведущими членами Конгресса от Республиканской и Демократической партии.

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