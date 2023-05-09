Глава МИД Британии отправился в США: будут обсуждать обеспечение победы Украины

Глава МИД Великобритании Джеймс Клеверли отправился в Вашингтон для встреч с администрацией президента США и Конгрессом по сохранению поддержки Украины и обеспечения ее победы в войне. Об этом сообщила пресс-служба британского ведомства, пишет портал "Комментарии".

Глава МИД Великобритании Джеймс Клеверли. Фото: из открытых источников

В США Клеверли проведет встречи с госсекретарем Энтони Блинкеном и ведущими деятелями демократов и республиканцев в Конгрессе.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!

В Вашингтоне Клеверли подчеркнет важность постоянного единого международного фронта для обеспечения победы Украины, отметили в ведомстве. Клеверли также использует свои встречи для поощрения двусторонних инвестиционных отношений между Британией и США на сумму 1 триллион долларов США, что будет способствовать экономическому росту в обеих странах.

"Независимо от того, идет ли речь о защите наших друзей в Украине, или о содействии трансатлантического процветания через наши инвестиционные отношения на 1 триллион долларов, отношения Великобритании и США продолжают улучшать жизнь наших людей и мира", – прокомментировал Клеверли.

Сегодня Клеверли встретится с Блинкеном, а в среду он проведет переговоры с ведущими членами Конгресса от Республиканской и Демократической партии.

Читайте также на портале "Комментарии" — кто и почему прибыл в Москву на парад к Путину – есть ли риск втягивания стран ОДКБ в войну против Украины.

Также издание "Комментарии" сообщало – главные выводы парадобесия РФ – чем запомнился парад на Красной площади. Эксперты детально проанализировали ситуацию в эксклюзивном интервью нашему порталу.



