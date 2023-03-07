Что у россиян с ракетами и когда ждать нового массированного удара

РФ сейчас вынуждена "придумывать новую тактику ударов". Но это не потому, что в них ракеты закончились, говорится на странице военного дневника событий и новостей "Оперативные новости", пишут "Комментарии".



Будут ли новые массированные ракетные удары россиян

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"Наличный запас исчисляется в количество до 150 сверхзвуковых крылатых ракет типа Х-22 (часть из которых может быть модернизирована до уровня Х-32 с лучшей точностью попадания), около 100 крылатых ракет типов Х-101 и Х-555 для отстрела из бомбардировщиков. Ту-160 и Ту-95МС, ну и несколько меньше 100 крылатых ракет "Калибр" – объясняют эксперты.

При этом отмечается, что российский ВПК и дальше способен производить за месяц до 40 ракет Х-101 и до 20 "Калибров", соответственно для оккупантов не проблема собрать "залп" одновременно еще на 1-2 массированных обстрела. Для армии врага проблема в том, что у них иссякли средства, которыми они пытались "продавить" украинскую ПВО.

"Россияне пытались одновременно производить две модификации ракет Х-101. Первая – базовая и простая версия "Изделие 504", для изготовления которой достаточно электроники 1980-х годов, найденной где-то на свалках китайцами. Вторая — модификация "Изделие 504АП", отличающаяся наличием станции постановки помех СП-504 для противодействия нашим ЗРК. И также наличием усовершенствованной системы наведения КР под индексом "Отблеск-У", принцип действия которой должен быть аналогичным западным TERCOM на "Томагавках", — говорится в дневнике.

Проще говоря, когда ракета наводится на цель не только компьютерным алгоритмом, но и буквально по визуальной "картинке" цели и последних метров маршрута к ней. Когда разные "корректировщики" снимали или снимают что-либо на телефон, они буквально снимают тот "материал", который враг хочет использовать для наведения своих ракет на нашу инфраструктуру.

"Х-101 в версии "Изделие 504АП" прошла испытание еще в 2017 году, но наиболее активно производить их россияне начали уже в 3 квартале 2022 года. Надеясь, что такие "изделия" будут легче "проходить" наше ПВО, и точнее попадать в заданные объекты. Но что-то у них и здесь пошло не так, раз наши специалисты изучили модернизированную Х-101 именно потому, что эти ракеты сбивала наша противовоздушная оборона", — объясняют военные эксперты.

Чтобы производить больше "классических" противорадиолокационных ракет Х-31 и Х-58 — так здесь врагам не хватило ресурсов, потому что все пошло на интенсификацию производства дальнобойных КР. Поэтому у россиян так и получилось, что они за осень-зиму отстреляли минимум 600 крылатых ракет и минимум 700 "летающих мопедов", но своей стратегической цели так и не достигли. Поэтому оказались в "стратегическом тупике", из которого лихорадочно ищут выход.

"Пока они ограничиваются "точечными" ударами. Но мы имеем дело с очень диким и нерациональным противником. Поэтому не следует исключать, что из-за некоторого интервала эти варвары попытаются провести очередной массированный ракетный обстрел. Чисто потому, что "русский" и означает варвар", — пишет дневник.

"Комментарии" также писали о том, что Украина расширила запрос на военную помощь США. В частности, Украина просит у США противоброневые бомбы, содержащиеся в кассетных снарядах MK-20. Этот запрос – дополнение к 155-мм артиллерийским кассетным снарядам, которые Украина уже пригласила.

Как сообщал портал "Комментарии", основатель ППК "Вагнер" Евгений Пригожин заявил, что Силы обороны Украины продолжают отчаянно оборонять Бахмут, за город продолжаются круглосуточно тяжелые бои. Украинские войска не отходят из Бахмута, как надеялись рашисты, и не собираются отступать.

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