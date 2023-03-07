Что у россиян с ракетами и когда ждать нового массированного удара

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Моесеенко Валентина
РФ сейчас вынуждена "придумывать новую тактику ударов". Но это не потому, что в них ракеты закончились, говорится на странице военного дневника событий и новостей "Оперативные новости", пишут "Комментарии".
Будут ли новые массированные ракетные удары россиян
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При этом отмечается, что российский ВПК и дальше способен производить за месяц до 40 ракет Х-101 и до 20 "Калибров", соответственно для оккупантов не проблема собрать "залп" одновременно еще на 1-2 массированных обстрела. Для армии врага проблема в том, что у них иссякли средства, которыми они пытались "продавить" украинскую ПВО.
Проще говоря, когда ракета наводится на цель не только компьютерным алгоритмом, но и буквально по визуальной "картинке" цели и последних метров маршрута к ней. Когда разные "корректировщики" снимали или снимают что-либо на телефон, они буквально снимают тот "материал", который враг хочет использовать для наведения своих ракет на нашу инфраструктуру.
Чтобы производить больше "классических" противорадиолокационных ракет Х-31 и Х-58 — так здесь врагам не хватило ресурсов, потому что все пошло на интенсификацию производства дальнобойных КР. Поэтому у россиян так и получилось, что они за осень-зиму отстреляли минимум 600 крылатых ракет и минимум 700 "летающих мопедов", но своей стратегической цели так и не достигли. Поэтому оказались в "стратегическом тупике", из которого лихорадочно ищут выход.
"Комментарии" также писали о том, что Украина расширила запрос на военную помощь США. В частности, Украина просит у США противоброневые бомбы, содержащиеся в кассетных снарядах MK-20. Этот запрос – дополнение к 155-мм артиллерийским кассетным снарядам, которые Украина уже пригласила.
Как сообщал портал "Комментарии", основатель ППК "Вагнер" Евгений Пригожин заявил, что Силы обороны Украины продолжают отчаянно оборонять Бахмут, за город продолжаются круглосуточно тяжелые бои. Украинские войска не отходят из Бахмута, как надеялись рашисты, и не собираются отступать.
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