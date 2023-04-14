Что происходит в Бахмуте сейчас, - военный эксперт

Россияне действительно перешли Бахмутку и подошли к железной дороге. Сейчас на востоке наши военные пытаются держать вокзал. Эту информацию в ежедневном обзоре боевых действий на 24 канале рассказал полковник запаса ВСУ и военный эксперт Роман Свитан, пишут "Комментарии".



Отдельные подразделения армии РФ перешли Бахмутку и добрались до железной дороги

По словам военного эксперта, до трассы, которая идет из Константиновки в Бахмут, россияне так и не дошли. Эта трасса впоследствии переходит на улицу в городе. Это значит, что мы ее удерживаем в центре Бахмута.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!

"Бахмут держим. Это очень тяжело. Россияне подтащили туда все, что можно было подтянуть – весь спектр боевого снаряжения. У них стоит задача – вплоть до основ разрушить все здания и укрепрайоны", – рассказал Роман Свитан.

Упомянул военный и об отдельных деталях ведения боевых действий.

"Кстати, каждый день мы проводим наступательные действия и некоторые заканчивают успехом. Мы продвигаемся, по некоторым позициям возвращаем. Там сейчас идут позиционные бои – очень мощные, очень сильные, очень тяжелые", – добавил эксперт.

Как информируют в Генштабе ВСУ в вечерней сводке, основные усилия противник продолжает сосредоточивать на ведении наступательных действий на Лиман, Бахмут, Авдеевку, Марьинку. За Бахмут и Марьинку продолжаются самые ожесточенные бои. В сутки отбито около 40 вражеских атак.

Напомним, как говорилось на портале "Комментарии", Бахмут, Авдеевка, Марьинка – это ключевые города Донбасса, которые продолжает штурмовать враг . Противник действительно несет огромные потери, ВСУ невероятными усилиями сдерживают агрессора. Оккупанты тяжелой авиацией и артиллерией разрушают высотную застройку, чтобы в ВСУ не было укрытий.

Как писали ранее "Комментарии", в боях за Бахмут погибли два американца, участвуя в боевых действиях в Украине как добровольцы.

Читайте также на страницах "Комментариев" — как выжить и победить в Бахмуте: боевой командир рассказал о своем опыте.