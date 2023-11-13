Членство в НАТО в обмен на территории и корейский сценарий для Украины: о чем говорят разговоры

Бывшие топ-лица НАТО сделали неоднозначные заявления касательно территориальной целостности Украины. Генсек НАТО 2009-2014 годов Андерс Расмуссен призвал Альянс принять нашу страну в блок, несмотря на оккупированные территории. Корейский сценарий завершения войны с РФ (фактически раздел Украины) предлагает экс-командующий НАТО войсками НАТО в Европе Джеймс Ставридис. В РФ уже аплодируют таким предложениям, видя в них стимул для продолжения агрессии. В Офисе президента Украины как раз об этом и предупреждают – мол, сами подобные разговоры явно провоцирует РФ на дальнейшую эскалацию. И всё же такие разговоры ведутся. И сейчас – достаточно громко, как и разговоры о необходимости скорейших переговоров. Почему темы актуализировались? Как на это следует реагировать? К чему это может привести? Портал "Комментарии" с этими вопросами обратился к экспертам.

Война в Украине. Фото: из открытых источников

Украина уже фактически стала восточным флангом НАТО

Эксперт-международник, сооснователь аналитического центра "Объединенная Украина" Антон Кучухидзе акцентирует, что заявления бывших функционеров НАТО можно воспринимать лишь как частное мнение тех или иных лиц.

И такие заявления имеют куда больший вес. Официальные лица несут политическую ответственность за сказанное. Они служат ориентиром для коллег, партнеров, дипломатов, министров и так далее. Так что на официальном уровне я не вижу никаких проблем. НАТО поддерживает Украину, причем бессрочно. Об этом же решение G7, принятое еще летом 2022 года, о бессрочной военно-технической поддержке нашей страны". "Нынешний генсек НАТО Йенс Столтенберг четко дал понять, что Альянс продолжит поддержку Украины, даже, если это будет длительная война

Параллельно, продолжает эксперт, Запад поддерживает формулу мира президента Зеленского. Отмечается безальтернативность восстановления территориальной целостности Украина, ряд других важных аспектов.

"При этом, все понимают, что поствоенный период будет определяться результатами на поле боя. Украина не меняла свою позицию о недопустимости проведения переговоров с террористом Путиным, а также переговоров как таковых, пока наши территории остаются оккупированными, – напоминает Антон Кучухидзе. – Все эти факторы свидетельствуют, что наша страна делает ставку на военную победу над агрессором, что расширит дипломатические возможности для установления справедливого мира после войны".

Никаких принципиальных изменений в этом треке на официальном уровне не было, акцентирует эксперт. Зато были многочисленные манипуляции, вбросы, поиск разных подходов в стиле "давайте возьмем в НАТО часть Украины, а временно оккупированные территории пока оставим в нынешнем состоянии". Между тем, Украина уже фактически стала восточным флангом НАТО, подчеркивает собеседник "Комментариев". Как с точки зрения перехода на современные виды вооружений, так и с точки зрения функции, которую Украина выполняет для всей системы европейской и евроатлантической безопасности, поясняет Антон Кучухидзе.

Он констатирует:

"Вбросы о рассмотрении разного рода неприемлемых сценариев – это индивидуальное, а не системное видение. Чем дальше, тем больше происходит информационных атак, манипуляций. Бывшие и действующие чиновники и ранее делали двухзначные заявления. А потом извинялись. Следует понимать, что рашисты постоянно проводят свои ИПСО, в том числе ссылаясь на заявления нынешних и экс-функционеров с Запада, нередко перекручивая суть или вырывая фразы из контекста. Важно быть осторожными с потреблением такого рода информации, опираясь исключительно на официальные источники".

Нам следует консолидировать все силы, чтоб сорвать планы противника

Экс-дипломат, политический эксперт, зам.командира роты добровольческого формирования Бориспольской местной территориальной громады №1 Вадим Трюхан рассуждает так:

"Ничего удивительно в подобных заявлениях нет. На Западе как не видели, так и не видят, как закончить войну, развязанную Россией против Украины. Там, увы, не понимают, что делать с РФ – ни в случае ее победы, ни в случае ее поражения. Как следствие – для части западного политикума тема некого замирения с Путиным, некого промежуточного результата в этой войне — становится всё более актуальной".

Сейчас об этом в основном говорят отставные политики и чиновники. Но это не значит, акцентирует эксперт, что такие идеи не обговариваются в высоких кабинетах официальных лиц.

"Идея Расмуссена, в принципе, может быть реализована. Напомню, что в разделенной после Второй мировой войны Германии частью НАТО и объединенного европейского сообщества стала сперва ФРГ, пока ГДР оставалась под управлением соцлагеря. В итоге ФРГ в разы лучше развивалась, нежели ГДР, став фактически мечтой для восточных немцев. А после падения Берлинской стены немецкая нация и держава воссоединились. И уже вся Германия, полноценно, стала и членом НАТО, и членом ЕС", – отмечает Вадим Трюхан.

Что касается идей Ставридиса, то параллели с тем, как закончилась война Корейском полуострове – очень опасны, уверен он. Потому что исторический контекст и главные геополитические условия – разнятся.

"В начале 50-х годов прошлого века, когда воевали Северная и Южная Кореи, была открытая поддержка ядерными державами-гигантами каждой из них. За Северной стоял СССР, за Южной – США. И на момент заключения перемирия (война официально там так и не завершилась) каждая из ядерных держав дала соответствующие гарантии. И они выполнялись. Сейчас же в РФ – абсолютно неадекватный режим, который стабильно срывает любые договоренности. Так что идеи, подобный тем, что продуцирует Ставридис, следует отметать сразу, даже не начиная дискуссии вокруг них", – поясняет экс-дипломат.

По его словам, россияне, понимая, что "миротворческие" идеи станут набирать всё больше актуальности, постараются в зимнюю кампанию захапать дополнительные украинские территории, чтоб "заякориться" и на них. После чего, как надеются, смогут создать там некие квазиобразования типа Абхазии, Южной Осетии, Приднестровья. Что значительно ослабит Украину.

"Так что нам следует консолидировать все силы, чтоб сорвать планы противника. Готовя параллельно свою наступательную кампанию", – заключает Вадим Трюхан.

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