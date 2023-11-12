Взять Украину в НАТО частями: у Зеленского отреагировали на идею эксглавы Альянса

В ОП президента Зеленского отреагировали на заявление бывшего главы НАТО Андерса Фог Расмуссена о вступлении Украины в Альянс без оккупированных Россией наших территорий. На это заявление ответил советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк.

"Люблю периодические странные предложения по "урегулированию конфликта в Украине". Они до сих пор доказывают, что причины и последствия не для всех очевидны. Да, иногда можно услышать удивительные предложения о том, что Украина якобы может запросто войти в НАТО… частями — территориями, которые не под оккупацией. Вот уж эти "простые решения", которые всегда в конечном счете стоят очень дорого...", — написал он в Telegram-канале.

По его мнению, сам разговор об этом явно провоцирует РФ на дальнейшую эскалацию.

"Самый разговор о такой возможности явно провоцирует РФ на дальнейшую эскалацию, поощряет ее к агрессивной войне: "Еще немного – и Украина сломается. Надо дорезать граждан, атаковать ракетами". Это же очевидно? Бесспорно", — подчеркнул советник.

Также он заявил, что нет гарантий, что РФ захочет согласиться с "Украиной в НАТО".

"Кто гарантирует, что РФ не продолжит экспансию после паузы, воспользовавшись фиктивным перерывом для усиления своих позиций? Наконец, кто именно выступит гарантом неприкосновенности... условной линии разграничения? Теория ли не предполагает практики?", — написал он.

Следовательно, Подоляк отметил неуместность таких "удивительных предложений.

"Тогда зачем озвучивать эти удивительные предложения... Вместо того, чтобы осознать, наконец, три прописные истины: РФ абсолютно недоговороспособна и попытается обмануть в любом случае; РФ в таком виде только будет масштабировать риски и будет пытаться реализовать свои агрессии; только значительно "военно/ технологическая помощь "Украина решает проблему европейской безопасности и гарантирует возврат к стабильным глобальным правилам…", — написал Подоляк.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что Андерс Фог Расмуссен заявил о возможности частичного членства Украины в НАТО во время войны, то есть без временно оккупированных Россией территорий. По словам Расмусена, такой шаг показал бы России, что оккупация украинских территорий не остановит Украину от присоединения к альянсу.