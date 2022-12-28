Чиновники рассказали о масштабах поражений критической инфраструктуры

По состоянию на данный момент разрушено более 35 тысяч объектов в результате атак россиян. Об этом в эфире Телемарафона заявил первый заместитель Министра внутренних дел Евгений Енин, пишут "Комментарии".



Российская армия повредила десятки тысяч разных объектов

"По Украине разрушены более 35 тысяч объектов в результате российских атак. Из почти 30 тысяч зафиксированных обстрелов с момента вторжения поражено 702 объекта критической инфраструктуры. Речь идет о газопроводах, электроподстанциях, мостах", — сказал Евгений Енин.

Он отметил, что только за сутки полицейским поступила информация об обстрелах 27 населенных пунктов.

По его словам, больше всего обстрелов зафиксировано в Донецкой и Луганской областях. С начала войны там зафиксировано более 5 тысяч обстрелов. Но больше всего страдает Харьковщина, там уже зафиксировано более 11 700 обстрелов. Первый заместитель главы МВД также отметил, что в Харьковской области параллельно продолжаются деоккупационные мероприятия, в том числе и по поиску коллаборантов.

"На Харьковщине следователи уже задокументировали более 4,5 тысячи военных преступлений, всего с начала вторжения эта цифра достигла более 52 тысяч уголовных производств по фактам совершенных на территории Украины преступлений военнослужащими ВС РФ и их приспешниками. Всего в Украине по фактам сотрудничества с государством-агрессором начато более 2200 уголовных производств", — заявил Евгений Енин.

Как писали ранее "Комментарии", страна-террористка в Украину отправила современные танки Т-14 "Армата", которые только в 2021 году поступили на вооружение в РФ. В Италии же предполагают, что под угрозой поражения Россия может применить тактическое ядерное оружие.

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