Сколько людей в Украине погибло с начала полномасштабной войны: данные ООН

С 24 февраля по 26 декабря Управление Верховного комиссара ООН по правам человека зафиксировало 17 831 жертву среди гражданского населения в Украине. Как передает издание "Комментарии", об этом говорится в отчете Управления ООН по правам человека.

Война в Украине. Фото: из открытых источников

В сообщении говорится, ООН подтвердила гибель 6 884 и ранения 10 947 гражданских лиц. Среди 6 884 погибших: 2 719 мужчин; 1 832 женщины; 175 девушек; 216 парней; 38 детей и 1 904 взрослых, пол которых пока неизвестен.

Среди 10 947 раненых: 2 364 мужчины; 1 709 женщин; 229 девушек; 318 парней; 253 ребенка и 6 074 взрослых, пол которых пока неизвестен.

В Управлении ООН по правам человека уточнили, что фактические цифры гражданских жертв значительно выше, поскольку поступление информации из некоторых мест, где продолжаются интенсивные боевые действия, задерживается, и многие данные требуют перепроверки. Это касается, в частности, Мариуполя, Изюма, Лисичанска, Попасной и Северодонецка. Эти города российские захватчики просто сравнивали с землей во время штурма. Поэтому жертв среди мирного населения может быть больше, чем официально зафиксировано.

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