Почему Путин и компания говорят о переговорах, но в реальности к ним не готовы – чего ждать дальше

Кремль не намерен соглашаться на переговоры на условиях Украины, которая представит на мирном саммите в ООН свой план окончания войны. Такую позицию Москвы озвучил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Ранее диктатор Владимир Путин заявлял, что 99,9% россиян якобы "готовы отдать всё ради интересов Родины". При этом в очередной раз педалировал тему переговоров. О чём говорят последние заявления Путина и его рупоров? Чего в обозримом будущем ожидать от российского режима? Портал "Комментарии" с этими вопросами обратился к экспертам.

Путин и Песков. Фото: из открытых источников

Пошли не просто слухи, но и заявления некоторых представителей российской власти, демонстрирующие ослабление режима

Политолог, директор Агентства моделирования ситуаций Виталий Бала поясняет:

"Последние заявления Пескова и его шефа Путина (и вокруг якобы готовности к мирным переговорам, но на своих условиях, и о якобы готовности 99,9% россиян умереть за Родину) – это попытки спасать репутацию российского диктатора, его имидж. А тот изрядно пошатнулся за этот год. Путин уже не выглядит как всесильный царь, на которого почти все россияне, даже после открытого вторжения в Украину, условно говоря, молились. И "вождь" пытается как-то удержаться на вершине".

Эксперт акцентирует, что Путин заметно активизировался в последнее время. Когда он был уверен в себе, то практически не выходил в свет, подчеркивает Витали Бала. Тихонько сидел в Кремле или еще где-то, изредка соизволял "выйти в люди". Нынешняя его повышенная публичная активность направлена, прежде всего, на россиян. Вовнутрь, уверен политолог.

"Разные пошли не просто слухи, но и заявления некоторых представителей российской власти, демонстрирующие ослабление режима. Создавалось впечатление, что Путин уже не является единым центром принятия решений. И он хочет как-то вернуть прежние позиции. Отсюда все эти мантры самоуспокоения – и себя, и россиян", – поясняет эксперт.

Он обращает внимание, что заявления из Кремля идут разные, нередко – взаимоисключающие.

Всё направлено на то, чтобы себя и свою репутацию укрепить. И в глазах россиян, и в глазах политической элиты. Тем самым Путин подает сигналы, что он якобы всё контролирует", – считает Виталий Бала. "Пока те же Путин и Песков лепечут о мире – в стиле "не мы агрессоры, это киевский режим не хочет мира", Медведев делает совсем иные заявления, продолжает шантаж ядерным оружием и так далее. Важный момент и то, что на прошлой неделе Путин впервые назвал войну – войной

По его мнению, от российского режима в обозримом будущем ожидать ничего нового не приходится.

"Всеми правдам и неправдами, подключая явных и тайных союзников, в том числе таких ситуативных как Турция, он будет пытаться взять паузу в войне, – прогнозирует политолог. – Но не ради мира, а ради того, чтобы накопить силу (в том числе с помощью скрытой мобилизации), хоть немного обучить мобилизованных, пополнить запасы боеприпасов и вооружения, ввинтить в головы россиян новые пропагандистские провоенные нарративы – и начать новую волну агрессии".

Российский режим понимает, что признание поражения в этой войне подтолкнет РФ к быстрому развалу

По словам политического эксперта Богдана Бондаренко, если анализировать последние заявления Путина, Пескова и прочих представителей российского режима, просматривается их явная заинтересованность в переговорах. Тогда как Украина понимает – переговоры в данный момент не принесут нам позитивного эффекта.

"Наше высшее военно-политическое руководство четко дало понять, что Украина намерена вернуть все территории, оккупированные россиянами. И компромиссов тут быть не может. А к такому пока не готов Кремль, – поясняет эксперт. – Прикрываясь мирной риторикой, россияне готовятся к затяжному конфликту. Отсюда мобилизация, поиск вооружений везде, где только можно. Признавать поражение, останавливать агрессию, убираться с Украины добровольно они явно не намерены".

Соответственно, продолжает Богдана Бондаренко, война продолжится, а модальность переговоров будет выстраиваться на поле боя.

"Думаю, российский режим понимает, что признание поражения в этой войне подтолкнет РФ к быстрому развалу. И, пытаясь предотвратить это, готовясь всё глубже увязать в конфликте, не считаясь с потерями, – отмечает эксперт. – Возможно, в Кремле уже отказались от претензий РФ на мировое лидерство, на чём настаивали ранее, и рассматривают хотя бы возможность остаться державой регионального уровня без катастрофического распада".

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