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У Путина отреагировали на мирный план Украины на саммите в ООН

Россия не намерена договариваться о мире, хочет и дальше продолжать войну

сегодня, 08:15
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Автор:

Кравцев Сергей

Кремль не намерен соглашаться на переговоры на условиях Украины, которая представит на мирном саммите в ООН свой план окончания войны. Такую позицию Москвы озвучил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Как передает издание "Комментарии", об этом пишет ряд на росСМИ.                                                                                                                       

У Путина отреагировали на мирный план Украины на саммите в ООН

Дмитрий Песков. Фото: из открытых источников

Кремлевская верхушка в очередной раз продемонстрировала, что несмотря на постоянные заявления о желании начать переговоры и прекратить войну, она на самом деле преследует те цели, которые не изменились с 24 февраля – полное уничтожение Украины.

"Мы никогда не следовали чужим условиям, ориентировались только на свои цели и на здравый смысл", — заявил Песков в комментарии "РИА Новости" в ответ на вопрос, готова ли Россия идти на переговоры на условиях Украины.

Ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба проинформировал, что правительство намерено провести мирный саммит в ООН до конца февраля 2023 года. В ходе мероприятия Украина озвучит пошаговое виденье прекращения войны и установление мира.

Читайте также на портале "Комментарии" — Министерство иностранных дел Украины обнародовало заявление о необходимости исключения России из Совета Безопасности ООН и Организации Объединенных Наций в целом. Как оцениваете аргументацию нашего МИДа? Насколько реалистичен сценарий изгнания РФ из Совбеза ООН и в целом из ООН? Журналисты "Комментариев" с этими вопросами обратились к экспертам.

Также издание "Комментарии" сообщало — в Минобороны Украины рассказали, какую задачу оккупантам поставил Кремль до конца года.




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