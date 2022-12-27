У Путина отреагировали на мирный план Украины на саммите в ООН

Кремль не намерен соглашаться на переговоры на условиях Украины, которая представит на мирном саммите в ООН свой план окончания войны. Такую позицию Москвы озвучил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Как передает издание "Комментарии", об этом пишет ряд на росСМИ.

Дмитрий Песков. Фото: из открытых источников

Кремлевская верхушка в очередной раз продемонстрировала, что несмотря на постоянные заявления о желании начать переговоры и прекратить войну, она на самом деле преследует те цели, которые не изменились с 24 февраля – полное уничтожение Украины.

"Мы никогда не следовали чужим условиям, ориентировались только на свои цели и на здравый смысл", — заявил Песков в комментарии "РИА Новости" в ответ на вопрос, готова ли Россия идти на переговоры на условиях Украины.

Ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба проинформировал, что правительство намерено провести мирный саммит в ООН до конца февраля 2023 года. В ходе мероприятия Украина озвучит пошаговое виденье прекращения войны и установление мира.

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Также издание "Комментарии" сообщало — в Минобороны Украины рассказали, какую задачу оккупантам поставил Кремль до конца года.





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