Украина инициирует исключение России из Совбеза ООН: есть ли основания – насколько это реально

Министерство иностранных дел Украины обнародовало заявление о необходимости исключения России из Совета Безопасности ООН и Организации Объединенных Наций в целом. Как оцениваете аргументацию нашего МИДа? Насколько реалистичен сценарий изгнания РФ из Совбеза ООН и в целом из ООН? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.

Россия в Совбезе ООН. Фото: из открытых источников

Позиция нашего руководства – очень правильная

Адвокат, юридический эксперт Татьяна Матяш считает, что с позиции права – украинский МИД на 100% прав.

"Россия является правопреемником РСФСР, но не СССР. А в уставе ООН указаны 3 члена от СССР: один – непосредственно от СССР, второй от Украинской ССР и третий от Белорусской ССР. Суть в том, что именно украинская и белорусская республики бывшего Советского Союза больше всего пострадали во времена Второй мировой войны, – поясняет эксперт. – Поэтому им были предоставлены отдельные места в ООН".

После распада Союза, продолжает Татьяна Матяш, Украина стала правопреемником УССР. Со всеми приобретениями и обязательствами. А Россия должна была быть правопреемником исключительно РСФСР.

"Поэтому позиция нашего руководства – очень правильная. Но, – акцентирует эксперт, – учитывая беззубость самого ООН, меня не удивит, что Россия, как уже бывало не раз, сама наложит вето (как постпред Совбеза, на что не имеет права) на любое решение (если руководство ООН вообще решится его рассматривать)".

Можно сколько угодно педалировать вопрос исключения РФ из Совбеза ООН или вообще ООН, но вряд ли это возможно

Магистр государственного управления, политолог, социолог Владимир Воля напоминает, что ООН создавалась государствами-победителями после Второй мировой войны, придя на смену неэффективной Лиге Наций, которая должна была предотвращать войны. Но время показало, что ООН так же неэффективна, как ее предшественница.

"На момент создания ООН ее "отцы-основатели" являлись наиболее мощными по количеству населения и военно-промышленному потенциалу странами. Это были США, Великобритания, Франция, Китай и СССР. Они позиционировали себя тогда как ведущие государства поствоенного мира, как гаранты того, что впредь войны, подобной Второй мировой, не будет. Что они совместными усилиями любое другое государство, которое попытается развязать такую войну, быстро умиротворят. А постоянное членство этой пятерки в Совбезе ООН являлось своеобразным закреплением привилегированного статуса победителей, назначивших себя гарантами мира во всём мире", – поясняет Владимир Воля.

Тогда, продолжает он, понятно, никто не мог дискутировать. И процедуры исключения постоянных членов из Совбеза ООН не прописали. Зато был механизм вето, которым пользовались и пользуются эти самые государства (этакий баланс сил), а теперь и РФ как преемница СССР.

"Совбез – фундамент всей ООН. Если разрушить его, рухнет и сама эта организация, – считает эксперт. – Когда Россия перетягивала на себя полномочия СССР, никто в Генассамблее ООН не возражал. И такой консенсус молчаливого согласия длился все эти годы. Теперь же наш МИД предлагает, чтобы все крупные государства расписались в том, что совершили оплошность, когда дали РФ такое право. На что они вряд ли пойдут. Ведь это значит расписаться в своей недальновидности. Да и кто мог тогда подумать, что произойдет то, что происходит сейчас? РФ после развала СССР оставалась ядерной державой с огромным количеством боеголовок. Позже к ней частично попали арсеналы Беларуси, Казахстана, Украины. Фактически на тот момент имела место неформальная сделка РФ с Западом, что Россия остается постоянным членом Совбеза ООН, что ей помогут пережить тяжелые 90-е, а она будет стараться стать демократической, не будет вести захватнических войн. Но нынешняя РФ далеко не такая, какой она виделась в начале 90-х".

По мнению Владимир Воли, можно сколько угодно педалировать вопрос исключения РФ из Совбеза ООН или вообще ООН, но вряд ли это возможно.

"Не будут остальные члены Совбеза признавать, что они – некомпетентны в вопросах международных отношений. Не будут ставить под сомнения все резолюции Совбеза ООН, которые там принимались ранее. Единственный адекватный сценарий – то, что предлагали ранее западные партнеры. А именно – членство РФ в Собвезе ООН может быть приостановлено. Или же она будет лишена права голоса при голосовании касательно российско-украинского конфликта, – считает эксперт. – Это можно, в соответствии с уставом ООН попытать достичь, если будет результативное голосовании в ГА ООН (примерно две трети, включая всех постоянных членов за исключением РФ). Но тут под вопросом – Китай. Скорее всего, она на это не пойдет. Не будет создавать прецедент, которй в будущем могут использовать против него. Еще вариант – распустить ООН. Перезагрузить организацию коллективной системы глобальной безопасности. Выработать новый договор, создать новую организацию, новый ее Совбез с новыми полномочиями. Но кто будет участвовать в выработке новых общих правил? Можно ли это сделать без РФ? Пока всё выглядит как замкнутый круг, а вопросов явно больше, чем ответов".

Нахождение РФ и ее подпевал типа Беларуси в ООН – это всё равно, что грязное вонючее пятно на белом костюме

Адвокат, кандидат юридических наук, общественный деятель Сергей Войченко называет аргументацию украинской стороны юридически обоснованной.

"При этом мы не услышали позиции государства-агрессора касательно аргументации присутствия РФ как постоянного члена Совбеза ООН. По той простой причине, что у нее нет таковой, – считает эксперт. – Странно, что страна, которая дестабилизирует обстановку во всём мире, ведет себя как дикарь, находится в таких уважаемых международных институциях как ООН. А тем более – принимает участие (да еще и с правом вето) в рассмотрении вопросов, к которым имеет прямое отношение. Это то же самое, что убийцу включить в состав присяжных, которые должны единогласно принять решение по его делу. Сравнение очень подходящее, как по мне".

Сергей Войченко надеется, что международное сообщество поймет – единственный способ быстрее одолеть агрессора (кроме, понятно, всесторонней поддержки Украины), это выключить РФ не только из мировой экономической жизни, но и из всех международных институций.

"Нахождение РФ и ее подпевал типа Беларуси в ООН – это всё равно, что грязное вонючее пятно на белом костюме. Это дискредитирует саму ООН. Если будет политическая воля – исключение РФ из Совбеза ООН как постоянного члена, а также вообще из рядов ООН (вместе Беларусью и прочими эритреями) – сценарий вполне реалистичный. В свое время все пыталась заигрывать с Гитлером. Закончилось всё Второй миров, созданием антигититлеровской коалиции, Нюрнбергским процессом. Следует помнить уроки истории. А тех, кто забыл их, как российский режим, ожидает своя скамья подсудимых, свой трибунал", – констатирует эксперт.

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