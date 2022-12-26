В Казахстане ответили, помогут ли России обходить санкции

На десятом месяце полномасштабного российского вторжения в Украину Казахстан заявил о том, что не присоединится к санкциям против РФ, однако при этом не будет помогать режиму Путина обходить введенные Западом ограничения. Как заявил министр иностранных дел республики Мухтар Тлеуберди в интервью японскому телеканалу "NHK", Россию и Казахстан объединяют тесные экономические связи, поэтому санкции против РФ, введенные из-за войны в Украине, негативно сказались на экономике Казахстана.

Флаг Казахстана. Фото: из открытых источников

Дипломат заверил, что Казахстан не намерен пересматривать свои отношения с Россией, однако Астана "не будет использовать различные компании для обхода санкций".

Стоит напомнить публичный упрект президента Казахстана Токаева, который на Петербургском международном экономическом форуме в присутствии Путина заявил о невозможности признания так называемых "ЛДНР".

Читайте также на портале "Комментарии" — у Путина хотят провести выборы на оккупированных украинских территориях: уже определена дата. При этом Кремль не смущает затягивание военныъ действий, выборы могут быть проведены даже в то время, как будет действовать режим военного положения.

Также издание "Комментарии" сообщало – глава ГУР Украины Кирилл Буданов объяснил, почему с возвращением Крыма уже вопрос не обсуждается и украинские военные с оружием в руках точно вскоре появятся на полуострове.

Ранее "Комментарии" писали – президент Турции Эрдоган обвинил Запад в затягивании войны в Украине и рассказал при каких обстоятельствах война в Украине закончилась бы быстрее.





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