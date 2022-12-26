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Буданов объяснил, почему с возвращением Крыма уже вопрос не обсуждается

Глава ГУР подчеркнул, что Украина должна вернуться к границам 1991 года, а мнение людей, которые с этим не соглашаются, украинцев не интересует

сегодня, 11:00
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Автор:

Кравцев Сергей

Нет вопросов и дискуссий относительно вопроса о возвращении Украиной Крыма. Украина вернёт контроль над полуостровом, а тот, кто сомневается в этом – сомневается в миропорядке и уставе ООН, который был установлен после Второй мировой войны. Как передает портал "Комментарии", об этом в интервью "LIGA.net" сообщил начальник Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов. 

Буданов объяснил, почему с возвращением Крыма уже вопрос не обсуждается

Кирилл Буданов. Фото: из открытых источников

Что касается методов возвращения временно оккупированного Крыма, то эта украинская территория будет возвращена комбинированным путем – военной силой и дипломатией, уверен Кирилл Буданов.

Главный разведчик страны отметил, что он действительно неоднократно слышал заявления некоторых западных политиков о том, что Крым является "красной линией" и исключительно дипломатической историей. Кирилл Буданов высказал на этот счет свое мнение, отметив, что невозможно сегодня возвратить Крым, задействовав исключительно дипломатические рычаги. Поэтому аннексированный полуостров будет возвращен комбинированным путем: и силой, и дипломатией.

"Без силы ничего не будет. Наши подразделения зайдут туда (Ред. – в Крым) с оружием в руках", — уверен Кирилл Буданов. 

Отметим, история с оккупацией Крыма тянется с 2014-го года, когда Россия начала вооруженную агрессию против Украины, введя свою армию на Крымский полуостров и провозгласив там свою власть.  

Читайте также на портале "Комментарии" — российский оккупант признал, что Путину плевать на проблемы армии (аудиоперехват ГУР).

Также издание "Комментарии" сообщало – Россия до сих пор ждет от Ирана заказанные ракеты: Кирилл Буданов рассказал, почему Тегеран тянет.




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Источник: https://www.liga.net/ua/politics/interview/kirill-budanov-letom-2023-go-ya-sovetuyu-poehat-v-otpusk-v-krym
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