В Минобороны рассказали, какую задачу оккупантам поставил Кремль до конца года

Российским войскам поставлена четкая задача – выйти на административную границу Донецкой области до конца текущего года. Как передает издание "Комментарии", об этом в эфире общенационального телемарафона рассказала замминистра обороны Анна Маляр.

Анна Маляр. Фото: из открытых источников

Замминистра отметила, что сейчас Бахмут Донецкой области стал "нашей восточной крепостью", где противник сконцентрировал больше всего военной техники и вооружения, где штурмовые атаки РФ не прекращаются ни на минуту, идет постоянный обстрел.

"Там (Ред. – в районе Бахмута) было незначительное продвижение, но врага вытеснили. На сегодня враг пытается окружить город, но у них также это не получается", – сообщила Анна Маляр.

Стоит отметить, в Институте изучения войны (ISW) зафиксировали замедление наступления российских войск в районе Бахмута. Американские специалисты предполагают, что захватчики будут инициировать тактическую или оперативную паузу. Несмотря на то, что Москва бросила все основные силы под Бахмут, оккупантам не удается выполнить поставленные задачи.

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Также издание "Комментарии" сообщало — Министерство иностранных дел Украины обнародовало заявление о необходимости исключения России из Совета Безопасности ООН и Организации Объединенных Наций в целом. Как оцениваете аргументацию нашего МИДа? Насколько реалистичен сценарий изгнания РФ из Совбеза ООН и в целом из ООН? Журналисты "Комментариев" с этими вопросами обратились к экспертам.





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