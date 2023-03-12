Четыре цели России: Куда будет двигаться оккупационная армия

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Моесеенко Валентина
Для российской оккупационной армии взятие Бахмута дает дальнейшее продвижение, а также имеет экономическую и политическую цель. Об этом в Телеэфире сказал военный эксперт Дмитрий Снегирев, пишут "Комментарии".
Армия РФ имеет четыре цели
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Третьей причиной Снегирев назвал географическое расположение Бахмута.
Ну и четвертое, основное — это политическая составляющая. И это самое главное. Российским оккупантам нужны какие-то победы более весомые, чем взятие населенного пункта Сакко и Ванцетти, в котором до войны проживали три гражданских.
"Комментарии" также писали о том, что Украина выстояла очередную тяжелую неделю войны против России. Эксперты проанализировали для издания наиболее значимые, с их точки зрения события с 6 по 11 марта, а также ее значение в ракурсе российско-украинской войны.
Как сообщал портал "Комментарии", командующий Сухопутными войсками генерал-полковник Александр Сырский в очередной раз заявил, что силам обороны нужно продолжать удерживать позиции в Бахмуте, тем самым максимально истощая силы противника. Тем самым ВСУ выиграют время для своего весеннего контрнаступления, которое уже не за горами.
Читайте на портале "Комментарии" — руководство России готовит планы эвакуации из оккупированного Крыма.
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