Четыре цели России: Куда будет двигаться оккупационная армия

Для российской оккупационной армии взятие Бахмута дает дальнейшее продвижение, а также имеет экономическую и политическую цель. Об этом в Телеэфире сказал военный эксперт Дмитрий Снегирев, пишут "Комментарии".



Армия РФ имеет четыре цели

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“Взятие Бахмута дает возможность продвижения в агломерацию городов Краматорск, Славянск – это основные центры обороны Вооруженных сил Украины. Второе. Взятие Бахмута дает возможность контроля над водозабором. То есть, кроме военных политических задач, решается и экономическая — бесперебойная поставка питьевой технической воды на оккупированные территории Донецкой области", — сказал он.

Третьей причиной Снегирев назвал географическое расположение Бахмута.

“Расстояние от Бахмута до Волновахи, а Волноваха – это ключевая железнодорожная станция, которой опрокидывают личный состав, бронетехнику, горюче-смазочные материалы, – около 40 км. То есть основной ключевой транспортный хаб российских оккупантов находится в зоне огневого воздействия Вооруженных сил Украины", — пояснил эксперт.

Ну и четвертое, основное — это политическая составляющая. И это самое главное. Российским оккупантам нужны какие-то победы более весомые, чем взятие населенного пункта Сакко и Ванцетти, в котором до войны проживали три гражданских.

"Комментарии" также писали о том, что Украина выстояла очередную тяжелую неделю войны против России. Эксперты проанализировали для издания наиболее значимые, с их точки зрения события с 6 по 11 марта, а также ее значение в ракурсе российско-украинской войны.

Как сообщал портал "Комментарии", командующий Сухопутными войсками генерал-полковник Александр Сырский в очередной раз заявил, что силам обороны нужно продолжать удерживать позиции в Бахмуте, тем самым максимально истощая силы противника. Тем самым ВСУ выиграют время для своего весеннего контрнаступления, которое уже не за горами.

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