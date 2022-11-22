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Черноморский флот испытывает серьезную проблему. Российское командование обеспокоено

Черноморский флот Российской Федерации может получить серьезный удар от Украины, несмотря на то, что корабли передислоцировались из Крыма в Краснодарский край.

сегодня, 18:45
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Автор:

Slava Kot

Возможная атака Украины на нефтяной терминал в Новороссийске, вблизи которого расположена большая база российского Черноморского флота, стала для россиян еще одним стратегическим вызовом, заявили 22 ноября в министерстве обороны Великобритании. Эксперты также отмечают, что десантные корабли там относительно беззащитны без сопровождения.

Черноморский флот испытывает серьезную проблему. Российское командование обеспокоено

Российские корабли покидают Севастополь. Фото: из открытых источников

Британская разведка сообщила, что произошедшие на нефтяном терминале в порту Новороссийска взрывы пугают россиян, а командование РФ обеспокоено.

По данным британской разведки, Черноморский флот перенес много своих подводных операций в Новороссийск после того, как его база в Севастополе во временно оккупированном Крыму подверглась атаке Украины.

"Российское командование, вероятно, будет озабочено угрозами для Новороссийской флотилии десантных кораблей. Эти подразделения относительно уязвимы без сопровождения, и после повреждения Керченского моста в октябре они приняли на себя более важную роль в поставках российских сил в Украину", – пишут эксперты.

Разведка Британии утверждает, что обстоятельства взрывов вблизи Новороссийска пока не известны, но любая демонстрация украинских сил в акватории Черного моря может стать стратегическим вызовом для россиян. Таким образом, Украина может взорвать российское влияние Черноморского флота. Кроме того, Украина и ее союзники начали собирать деньги на морские дроны , которые удачно проявили себя в атаке по российским кораблям в бухте Севастополя.

Ранее портал "Комментарии" сообщал о том, сможет ли российский диктатор Владимир Путин признать свои ошибки.

Также "Комментарии" писали о страхах Путина. По словам российского блоггера Марка Фейгина, президент России боится нескольких вещей, среди которых выделяет собственную слабость и смерть.



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Источник: https://twitter.com/DefenceHQ/status/1594937211279269891
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